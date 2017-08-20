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Путин считает главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится

Политика
20 августа, 19:57 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Президент подчеркнул, что без такого подхода к работе "невозможно добиваться никакого успеха"

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© Михаил Метцель/ТАСС

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает самым главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится. "Самое главное - порядочность в моем оркестре и любовь к тем, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь", - заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида". "Без этого невозможно добиваться никакого успеха, просто никакого", - добавил президент.

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Так глава государства ответил на вопрос руководителя симфонического оркестра о том, что Путин считает самым главным в руководстве страной. Автор вопроса сравнил страну с оркестром, а президента - с руководителем этого оркестра. "[Председатель КНР] Си Цзиньпин - руководитель самого большого оркестра в мире", - поправил с улыбкой в ответ на эту метафору глава государства.

Путин подчеркнул, что среди музыкантов редко можно встретить потребительское отношение к профессии. "Музыку можно только услышать, она вызывает всегда в душе человека разные чувства. Играть на этих чувствах и красиво играть - удел гениальных и талантливых людей", - отметил глава государства.

Автор вопроса президенту рассказал, что его оркестр планирует давать концерты классической музыки для неподготовленных слушателей и для молодежи. Глава государства заявил, что это очень хорошие планы, причем даже не только для пропаганды музыки, но и для продвижения русского искусства. Путин отметил, что важно рассказывать и о том, какие люди создавали те или иные произведения, и о том, в каких условиях это делалось. Он привел в пример судьбу Шуберта и истории создания произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны.

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Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
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