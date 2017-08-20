БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что "не заморачивается" о стиле одежды, но старается выглядеть элегантно. Об этом он рассказал на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида", отвечая на вопрос одной из участниц о том, как меняется стиль его одежды "в процессе личностного роста".

"Стиль у меня самый простой - деловой. Я же кроме кабинета нигде практически не бываю, ну, вот в Тавриду приезжаю. Стиль, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности. В быту я стараюсь [одеваться], чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы было элегантно, красиво", - сказал Путин.

Он добавил, что, как правило, надевает, "то, что есть в шкафу". "Конечно, смотрю, чтобы выглядело прилично. Но я сильно на этот счет не заморачиваюсь, хотя признаю, что это очень важно. А если говорить о женской одежде, то это, безусловно, искусство", - сказал президент.

Путин отметил, что раньше, не воспринимал стиль одежды серьезно, "относился к этому никак". "А сейчас я считаю, что это действительно художественное творчество, очень важное для человека, потому что оно создает среду, в которой мы живем, а она очень важна", - заключил глава государства.