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Путин считает недопустимым идеологизировать фестиваль молодежи и студентов

Общество
20 августа, 20:12 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

По словам президента, "нужно, чтобы это мероприятие было посвящено просто молодым людям всего мира вне зависимости от их политических взглядов"

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым идеологизировать фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Такое мнение он высказал на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида".

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"Вы знаете, я скажу о своем, но надеюсь, что и организаторы этого фестиваля меня услышат. Они [фестивали] в прежние времена создавались левыми движениями, поэтому и проводились в Советском Союзе и других соцстранах. На сегодняшней день, мне кажется, нужно уйти от этой политизации, нужно, чтобы это мероприятие было посвящено просто молодым людям всего мира вне зависимости от их политических взглядов", - прокомментировал президент.

Он подчеркнул, что, разумеется, у каждого человека есть свои предпочтения, симпатии и антипатии, свои взгляды. "Это понятно, но не нужно идеологизировать никак, - добавил он. - Если у нас это получится, то тогда Россия будет хорошей площадкой для объединения молодых людей под знаками общегуманитарных ценностей".

Путин высказал предположение, что если будут налажены прямые контакты между людьми разных стран, несмотря на существующие сложности межгосударственных отношений, и это будет иметь продолжение в налаживании творческих связей и реализации совместных проектов, то "это было бы прекрасно, это было бы хорошо".

Продолжая тему поддержки талантливой молодежи, российский лидер согласился с участниками форума в том, что их необходимо продвигать. "Если вы обратили внимание, то за последнее короткое время у нас на уровне руководителей регионов появилось очень много молодых людей, которые уже себя зарекомендовали, работая в различных отраслях, добились результатов", - сказал Путин.

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Он выразил надежду, что в ходе предстоящих выборов люди отдадут за таких кандидатов свои голоса и выберут. При этом президент добавил, что нужно поддерживать молодых людей и в других сферах деятельности, в том числе в области культуры и искусства.

При этом он подчеркнул, что Общероссийский народный фронт был создан им не как отдел кадров, хотя этот орган может и должен обращать внимание на перспективные молодые кадры.

Тем не менее российский лидер пообещал подумать, каким еще образом можно организовать продвижение молодых перспективных кадров. И добавил, что привлечет к этой работе первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
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