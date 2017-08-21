Отравившиеся в Москве туристы из Италии возвращаются домой

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья туристов из Италии, получивших пищевое отравление в одном из московских отелей, нормальное, они возвращаются на родину. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве Италии в Москве.

"С туристами все в порядке, они возвращаются в Италию, как и было запланировано", - сказали в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что всего отравления получили 22 человека.

Ранее сообщалось, что в одном из московских отелей произошло массовое пищевое отравление группы итальянских туристов. В посольстве подтвердили информацию об отравлении и сообщили, что занимаются выяснением деталей произошедшего.