Отравившиеся в Москве туристы из Италии возвращаются домой

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья туристов из Италии, получивших пищевое отравление в одном из московских отелей, нормальное, они возвращаются на родину. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве Италии в Москве.
"С туристами все в порядке, они возвращаются в Италию, как и было запланировано", - сказали в посольстве.
В диппредставительстве уточнили, что всего отравления получили 22 человека.
Ранее сообщалось, что в одном из московских отелей произошло массовое пищевое отравление группы итальянских туристов. В посольстве подтвердили информацию об отравлении и сообщили, что занимаются выяснением деталей произошедшего.