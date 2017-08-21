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Трамп прокомментировал столкновение эсминца ВМС США с танкером в районе Сингапура

Общество
21 августа, 4:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, августа. /ТАСС

Президент США вернулся в Вашингтон после рабочего отпуска и ответил на вопрос журналистов об инциденте с эсминцем "Джон Маккейн"

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ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, вернувшийся в воскресенье в Белый дом после рабочего отпуска, прокомментировал столкновение ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" с танкером Alnic MC в районе Сингапура.

"Это очень плохо", - ответил он на вопрос журналистов перед тем, как направиться в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.

По последним сообщениям 10 моряков корабля числятся пропавшими и пятеро пострадали в результате инцидента.

Ранее в ВМС США заявили, что проведут расследование по факту столкновения эсминца и танкера в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура. "Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - указали в командовании седьмого флота ВМС США.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Сингапур
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