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Ростуризм уточняет информацию, пострадали ли россияне в ДТП в Анталье

Общество
21 августа, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

По меньшей мере 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в результате инцидента

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ростуризм пока не обладает данными о том, были ли россияне в туристическом автобусе, который в понедельник перевернулся в районе Антальи. Информация уточняется, сообщил ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Евгений Гайва.

"На данный момент мы еще только будем информацию уточнять. Пока ничего не могу прокомментировать", - сказал пресс-секретарь Ростуризма.

По меньшей мере 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталье. Об этом сообщило в понедельник агентство Dogan. По его данным, перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

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