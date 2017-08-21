Ростуризм уточняет информацию, пострадали ли россияне в ДТП в Анталье

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ростуризм пока не обладает данными о том, были ли россияне в туристическом автобусе, который в понедельник перевернулся в районе Антальи. Информация уточняется, сообщил ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Евгений Гайва.

"На данный момент мы еще только будем информацию уточнять. Пока ничего не могу прокомментировать", - сказал пресс-секретарь Ростуризма.

По меньшей мере 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталье. Об этом сообщило в понедельник агентство Dogan. По его данным, перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.

Пострадавшие были доставлены в больницу.