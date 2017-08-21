Еврокомиссия выразила соболезнования в связи с нападением в Сургуте

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БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия выразила в понедельник соболезнования в связи с последними нападениями в европейских городах, а также в Сургуте. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштрайн.
Он отметил, что коллегия Еврокомиссии провела минуту молчание в память о жертвах нападений.
"Наши мысли сегодня с близкими погибших и с пострадавшими в нападениях в Барселоне, Камбрильсе, Турку, а также в сибирском городе Сургуте", - заявил он.
19 августа в Сургуте молодой человек, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих. Семь человек были ранены. Сотрудники полиции ликвидировали нападавшего.