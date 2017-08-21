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Кардинал Ватикана обсудил с митрополитом Иларионом ситуацию в Сирии и на Украине

Общество
21 августа, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Представители двух христианских конфессий выразили мнение, что политика не должна вмешиваться в религиозную жизнь

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана (глава правительства Святого престола) кардинал Пьетро Паролин, прибывший в понедельник с официальным визитом в Россию, обсудил с главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви митрополитом Волоколамским Иларионом положение христиан на Ближнем Востоке и Украине. Об этом сообщил ТАСС сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексей Дикарев.

Интервью

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Кардинал Пьетро Паролин: Римско-католическая церковь и РПЦ ведут братский диалог

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"Стороны особо остановились на проблемах Ближнего Востока и Украины. Была отмечена близость позиций Святого престола и Русской православной церкви по поиску путей установления мира в этом регионе, в частности, в Сирии. Было подчеркнуто, что возвращение к мирной жизни возможно только после полного вытеснения боевиков с захваченных территорий", - сказал он.

Кардинал отметил, что христиане начинают возвращаться в города, освобожденные от террористов ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство"), однако несмотря на позитивные перемены, ситуация в целом остается весьма сложной, особенно с гуманитарной точки зрения. "Во многих регионах Сирии население испытывает огромную нужду в продуктах лекарствах и других необходимых вещах. Стороны согласились, что Римско-Католическая и Русская православная церкви должны усилить сотрудничество в этом направлении", - подчеркнул собеседник агентства.

Что касается ситуации на Украине, митрополит Иларион выразил благодарность кардиналу за позицию Святого престола в том, что Католическая церковь неизменно выражает озабоченность законопроектами, которые предлагают назначение митрополитов и епископов религиозными организациями только по согласованию с органами власти и дают возможность религиозным общинам изменять подчиненность храмов тем или иным конфессиям.

"Стороны согласились, что эти законопроекты в случае их принятия привнесут еще больший раскол в украинское общество, и ущемят в правах верующих самой большой церкви на Украине (Украинской православной церкви Московского патриархата - прим. ТАСС)", - отметил Дикарев.

Он добавил, что представители двух крупнейших христианских конфессий выразили общее мнение, что политика не должна вмешиваться в религиозную жизнь, а Церкви должны прилагать максимум усилий, чтобы вернуть мир на Украину.

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Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Борьба с "Исламским государством" Визит госсекретаря Ватикана в Россию
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Паролин, Пьетро
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