Школа для одаренных детей при филиале МГУ в Севастополе будет с гуманитарным уклоном

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Школа для одаренных детей при Севастопольском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова, вероятно, будет с гуманитарным уклоном. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор филиала МГУ в Севастополе Иван Кусов, отвечая на вопрос о планах руководства вуза по созданию такой школы.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Севастополь 18 августа президент России Владимир Путин предложил создать на базе Севастопольского филиала МГУ школу для одаренных детей по аналогии с сочинским центром для одаренных детей "Сириус".

"Стоит сказать, что, вероятно, школа будет с большим уклоном в гуманитарные науки: это история, история культуры, философия, филология и другие, так как Крым и Севастополь - это музей и исторический архив под открытым небом", - сказал Кусов.

Он отметил, что руководство филиала с большим энтузиазмом восприняло предложение президента.

"У МГУ большой опыт работы с талантливыми детьми, более полувека работает специализированный учебно-научный центр при МГУ имени академика А. Н. Колмогорова, его называют "школой академиков", так много выпускников посвятили себя науке, у этой школы физико-математический профиль", - сказал Кусов.

Он добавил, что в 2016 году открылась новая университетская гимназия МГУ, также отмеченная президентом.

"Поэтому создание такой школы в Севастополе для города и для всего Крыма именно на нашей базе - закономерный шаг", - добавил Кусов.