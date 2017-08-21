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Пострадавшим на пожаре в Ростове-на-Дону выплатят по 20 тыс. рублей

Общество
21 августа, 20:27 UTC+3

По словам губернатора Василия Голубева, материальная помощь будет единовременной

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону и Ростовской области выплатят по 20 тыс. рублей пострадавшим во время пожара, вспыхнувшего днем в понедельник в частном секторе в центре города. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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"Каждому пострадавшему будет предоставлена единовременная материальная помощь по 20 тыс. рублей из регионального и городского бюджетов", - сказал глава Ростовской области на заседании оперативного штаба.

В центре Ростова-на-Дону горели 25 частных домов на общей площади около 10 тыс. кв. м. Около 19:00 мск была объявлена локализация возгорания. По данным регионального центра медицины катастроф, помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, семеро из них были госпитализированы. Представитель городской больницы скорой медицинской помощи, в свою очередь, сообщал, что после пожара госпитализированы восемь человек, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС.

Пожару присвоен четвертый номер сложности. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

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