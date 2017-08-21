Пострадавшим на пожаре в Ростове-на-Дону выплатят по 20 тыс. рублей

Турецкий борец греко-римского стиля Башар стал чемпионом мира в весе до 85 кгСпорт 21 августа, 22:50
Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКАСпорт 21 августа, 22:47
Ковальчук: жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКАСпорт 21 августа, 22:36
Получивший травму арбитр матча СКА - ЦСКА пропустит минимум две неделиСпорт 21 августа, 22:27
Порошенко реорганизовал СБУ в Донецкой и Луганской областяхМеждународная панорама 21 августа, 22:19
"Ахмат" потерпел четвертое поражение подряд в РФПЛ, проиграв "Арсеналу"Спорт 21 августа, 22:05
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛСпорт 21 августа, 22:00
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской областиПроисшествия 21 августа, 22:00
Российский борец греко-римского стиля Чехиркин завоевал серебро ЧМ в весе до 75 кгСпорт 21 августа, 21:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону и Ростовской области выплатят по 20 тыс. рублей пострадавшим во время пожара, вспыхнувшего днем в понедельник в частном секторе в центре города. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Каждому пострадавшему будет предоставлена единовременная материальная помощь по 20 тыс. рублей из регионального и городского бюджетов", - сказал глава Ростовской области на заседании оперативного штаба.
В центре Ростова-на-Дону горели 25 частных домов на общей площади около 10 тыс. кв. м. Около 19:00 мск была объявлена локализация возгорания. По данным регионального центра медицины катастроф, помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, семеро из них были госпитализированы. Представитель городской больницы скорой медицинской помощи, в свою очередь, сообщал, что после пожара госпитализированы восемь человек, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС.
Пожару присвоен четвертый номер сложности. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.