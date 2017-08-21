Трамп в окружении семьи наблюдал за затмением с балкона Белого дома

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей, дочерью Иванкой и сыном Бэрроном в понедельник с балкона Трумана, расположенного с южной стороны Белого дома, понаблюдал за солнечным затмением.

В американской столице солнце скрылось лишь немного, при этом почти безоблачная погода позволяла наблюдать за этим редким явлением. Первая леди США появилась на балконе в черном платье и в специальных очках, глава государства надел очки позже. На балконе также находились министр юстиции Джефф Сешнс, министр торговли Уилбур Росс, торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Собравшиеся сначала переговорили за одной из колонн. Затем Трамп со своей супругой, надев очки, начали всматриваться в небо. Пару минут спустя к ним присоединился их сын Бэррон.

Один из собравшихся внизу журналистов спросил Трампа, нравится ли ему то, что он видит. Президент в ответ поднял большой палец вверх. В целом первая чета пробыла на балконе не более 10 минут.

Полное затмение можно было наблюдать с 10:19 утра по времени тихоокеанского побережья (20:19 мск) в узкой полосе шириной около 113 км и протяженностью 4200 км, протянувшейся по континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина. На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение. В частности, в Нью-Йорке диск Луны закрыл солнечный диск лишь примерно на две трети.

NASA затратило на подготовку к наблюдениям за полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. За ним следили с борта Международной орбитальной станции, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов, а также с 57 высотных метеозондов.