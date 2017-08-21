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Трамп в окружении семьи наблюдал за затмением с балкона Белого дома

Общество
21 августа, 22:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, августа. /ТАСС

На балконе Трумана также находились министр юстиции Джефф Сешнс, министр торговли Уилбур Росс и торгпред США Роберт Лайтхайзер

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ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей, дочерью Иванкой и сыном Бэрроном в понедельник с балкона Трумана, расположенного с южной стороны Белого дома, понаблюдал за солнечным затмением.

В американской столице солнце скрылось лишь немного, при этом почти безоблачная погода позволяла наблюдать за этим редким явлением. Первая леди США появилась на балконе в черном платье и в специальных очках, глава государства надел очки позже. На балконе также находились министр юстиции Джефф Сешнс, министр торговли Уилбур Росс, торгпред США Роберт Лайтхайзер.

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Собравшиеся сначала переговорили за одной из колонн. Затем Трамп со своей супругой, надев очки, начали всматриваться в небо. Пару минут спустя к ним присоединился их сын Бэррон.

Один из собравшихся внизу журналистов спросил Трампа, нравится ли ему то, что он видит. Президент в ответ поднял большой палец вверх. В целом первая чета пробыла на балконе не более 10 минут.

Полное затмение можно было наблюдать с 10:19 утра по времени тихоокеанского побережья (20:19 мск) в узкой полосе шириной около 113 км и протяженностью 4200 км, протянувшейся по континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина. На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение. В частности, в Нью-Йорке диск Луны закрыл солнечный диск лишь примерно на две трети.

NASA затратило на подготовку к наблюдениям за полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. За ним следили с борта Международной орбитальной станции, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов, а также с 57 высотных метеозондов.

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Персоны
Росс, Уилбур Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
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