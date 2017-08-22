ГИБДД в ходе проверки за месяц выявила более 220 пьяных водителей автобусов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция МВД России в ходе продолжающихся проверок по пресечению нарушений на межрегиональных автобусных перевозках выявила за месяц более 40 тыс. фактов эксплуатации неисправных автобусов и 227 пьяных водителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе мероприятий по пресечению нелегальных межрегиональных перевозок в июле сотрудники ГИБДД пресекли 121 факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выявлено 40,5 тыс. фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями", - сказала она.

По ее словам, было возбуждено 227 дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, 81 дело - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и 855 дел - за нарушение режима труда и отдыха водителей. Еще 1,6 тыс. дел были возбуждены за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции о недопущении эксплуатации автобусов как средства совершения правонарушений.

Волк отметила, что в числе основных причин, по которым происходят ДТП с участием автобусов, - переутомление водителей и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств. "Проверки показали, что компаниями-перевозчиками не проводятся предрейсовый медицинский осмотр водителей и контроль за техническим состоянием транспортных средств. В ряде транспортных средств отсутствовали либо не работали специальные устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха - тахографы, вносились изменения в конструкцию транспортных средств, вследствие чего возникали риски совершения ДТП с пострадавшими и погибшими", - пояснила представитель МВД.

Она напомнила, что отсутствие тахографов может повлечь административный штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для водителей и от 5 тыс. до 10 тыс. руб. - для должностных лиц.