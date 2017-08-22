Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГИБДД в ходе проверки за месяц выявила более 220 пьяных водителей автобусов

Общество
22 августа, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Госавтоинспекция также выявила 40,5 тыс. фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция МВД России в ходе продолжающихся проверок по пресечению нарушений на межрегиональных автобусных перевозках выявила за месяц более 40 тыс. фактов эксплуатации неисправных автобусов и 227 пьяных водителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе мероприятий по пресечению нелегальных межрегиональных перевозок в июле сотрудники ГИБДД пресекли 121 факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выявлено 40,5 тыс. фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями", - сказала она.

Смотрите также

Число ДТП по вине начинающих водителей в этом году сократилось на 20%

С начала года более 100 человек погибли на дорогах РФ по вине водителей автобусов

ГИБДД за два дня выявила в Москве 6,5 тыс. водителей автобусов, работавших с нарушениями

По ее словам, было возбуждено 227 дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, 81 дело - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и 855 дел - за нарушение режима труда и отдыха водителей. Еще 1,6 тыс. дел были возбуждены за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции о недопущении эксплуатации автобусов как средства совершения правонарушений.

Волк отметила, что в числе основных причин, по которым происходят ДТП с участием автобусов, - переутомление водителей и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств. "Проверки показали, что компаниями-перевозчиками не проводятся предрейсовый медицинский осмотр водителей и контроль за техническим состоянием транспортных средств. В ряде транспортных средств отсутствовали либо не работали специальные устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха - тахографы, вносились изменения в конструкцию транспортных средств, вследствие чего возникали риски совершения ДТП с пострадавшими и погибшими", - пояснила представитель МВД.

Она напомнила, что отсутствие тахографов может повлечь административный штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для водителей и от 5 тыс. до 10 тыс. руб. - для должностных лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
6
При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали почти 120 жилых домов
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама