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С начала года более 100 человек погибли на дорогах РФ по вине водителей автобусов

Общество
27 июля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Ранения получили почти 4 тысячи человек

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 100 человек погибли и около 4 тыс. получили ранения по вине водителей автобусов в этом году. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"Наблюдается негативная тенденция в виде роста показателей аварийности с участием пассажирского транспорта. Так, с начала года на дорогах по вине водителей автобусов произошло 2531 ДТП, что на 3,6 % выше аналогичного периода прошлого года, в которых 115 человек погибли и 3863 получили ранения", - говорится в сообщении.

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По данным ГИБДД, причин подобных автоаварий несколько - от грубых нарушений правил пассажирских перевозок транспортными компаниями до равнодушия самих пассажиров к безопасности поездки.

"Все эти факторы в комплексе приводят к тому, что водители нарушают ПДД, а также режим труда и отдыха. Только за последние два месяца в стране произошел ряд серьезных дорожно-транспортных происшествий с автобусами. Данные происшествия повлекли за собой проведение масштабных профилактических мероприятий во всех регионах страны: в ходе проверок предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, были выявлены различные нарушения, в частности, не проводились необходимые процедуры для допуска водителей на рейс, в транспортных средствах отсутствовали либо не работали специальные устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха", - подчеркнули в Госавтоинспекции, добавив, что это свидетельствует об отсутствии какого-либо контроля со стороны компаний-перевозчиков за обеспечением безопасности как самих пассажиров, так и состоянием водителей.

Всего, по данным ГИБДД, с начала года зафиксировано около 70 тыс. ДТП, что на 6,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в которых погибли около 8 тыс. человек.

Нарушения труда и отдыха водителей

Кроме того, как сообщили в ГИБДД, в первом полугодии за нарушение режима труда и отдыха водителей автобусов в отношении компаний-перевозчиков составлено более 12 тыс. административных дел.

"За первое полугодие 2017 года за отсутствие тахографа либо за неисправный тахограф составлено более 100 тыс. административных материалов, а за нарушение водителями режима труда и отдыха - более 12 тыс. материалов. Несмотря на это, владельцы компаний-перевозчиков недостаточно ответственно подходят к решению вопроса оснащения транспортных средств тахографами, считая расходы на их установку "дополнительным обременением", а контроль режима труда и отдыха - излишней мерой", - сказал собеседник агентства, отметив, что в этом году на 81% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года увеличилось количество вынесенных административных материалов за нарушение водителями режима труда и отдыха.

Также в ГИБДД отметили, что участвующие в грузовых и пассажирских перевозках также полагают, что если ездить менее девяти часов в день, то перевозками заниматься будет просто невыгодно. "В Госавтоинспекции неоднократно отмечали, что согласно Федеральному закону "О безопасности дорожного движения" одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности", - заключили в ГИБДД.

Ранее руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС, что одной из причин крупного ДТП в Татарстане, где погибли 14 человек и еще 15 пострадали, могла стать усталость водителя автобуса. Авария произошла 2 июля в Заинском районе Татарстана. Столкнувшийся с грузовиком пассажирский автобус опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

Тахограф - контрольное устройство, устанавливается на борту автотранспортных средств, предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

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