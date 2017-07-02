ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Авария автобуса и грузовика, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, и еще 15 человек пострадали, произошла в воскресенье в Заинском районе Татарстане. По данным регионального Минздрава, в настоящее время 10 человек находятся в больницах, пятеро пострадавших в ДТП прошли обследование и отправлены на амбулаторное лечение.

В свою очередь, по данным СК по региону, 12 человек находится в больнице, три человека не пострадало. В ведомстве уточнили, что среди погибших двое детей, предположительно одного года и 14 лет.

МЧС Татарстан/Youtube

ДТП произошло около 00:40 мск: пассажирский автобус сообщением Самара - Ижевск, в котором находились 29 человек (27 пассажиров и двое водителей) столкнулся с автомобилем "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, после чего опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

Как сообщили ТАСС в Минздраве Татарстана, пятеро пострадавших в ДТП прошли обследование и отправлены на амбулаторное лечение, десять человек остаются в больницах. "Они получили сочетанные травмы, ожоги различной степени тяжести, в том числе дыхательных путей, травматический шок. Трое пострадавших путем санавиации и санитарного транспорта доставлены в республиканскую клиническую больницу Казани. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Остальные находятся в медико-санитарной части города Альметьевска и больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов", - рассказали в ведомстве, добавив, что водитель грузовика не пострадал.

Сейчас следователи работают на месте аварии, из автобуса извлечены тела четырнадцати погибших, их личности устанавливаются. Тела всех погибших доставят в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана в Казань. С родственниками погибших работают психологи.

Первые задержания

На данный момент задержана гендиректор фирмы, которой принадлежал автобус, а также водитель грузовика. Два водителя автобуса находятся в больнице.

"Водитель грузовика задержан по статье 91 УПК РФ. Два водителя автобуса находятся в больнице. Процессуальные действия с ними будут проводиться по мере выздоровления", - сказали в пресс-службе МВД по республике Татарстан.

Предварительные версии

На месте происшествия работают три единицы тяжелой техники - автокран, погрузчик и грузовой трал, на который погрузили поврежденный буксируемый тягач MAN. И автобус, и "КамАЗ" сейчас направляют на штрафстоянку ГИБДД Заинского района. По данным видео, опубликованном на официальной странице МЧС Татарстана в интернете, автобус выгорел полностью.

Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, по одной из версий следствия, не справился с управлением при обгоне. Кроме того, он мог быть ослеплен фарами грузовика. Водители автобуса находятся в больнице, из-за плохого самочувствия, следственные действия с ними пока не проводятся.

Республиканские управления МВД и СК возбудили два уголовных дела по факту этого ДТП по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Прокуратура региона приняла решение об объединении данных дел. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять под контроль расследование. Также в Татарстан направлены представители центрального аппарата МВД для расследования ДТП.

Проверки компании

Рейсовый автобус Neoplan, по данным самарского облправительства, принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По данным СК, в фирме проводятся обыски и другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным базы "Спарк", за последние восемь месяцев Ространснадзор провел несколько внеплановых проверок "Евразийской корпорации автовокзалов". В частности, в ходе проверки в конце 2016 года было выявлено, что компания допускает к эксплуатации автобусы с неисправностями. Также на предприятии не соблюдается установленный законодательством РФ режим труда и отдыха водителей, компании было указано устранить эти нарушения.

Проверку перевозчика начала прокуратура Самарской области. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц предприятия, ответственных за обеспечение безопасности перевозок. Кроме того, министр транспорта РФ Максим Соколов дал поручение Ространснадзору провести внеплановую проверку компании-перевозчика.

Траур в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении 2 июля днем траура по погибшим в ДТП. В воскресенье в республике приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. В некоторых районах республики отменили празднования Сабантуя, в Казани перенесли концерт группы "Ленинград" на 3 июля.

Минниханов направил телеграммы врио главы Удмуртской Республики Александру Бречалову и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину со словами соболезнования. Он также выразил слова соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП.

Помощь пострадавшим от властей Татарстана

Власти Татарстана выплатят семьям погибших в результате аварии по 1 млн рублей. Пострадавшие получат материальную помощь в зависимости от степени тяжести их состояния, при легкой степени тяжести - 100 тысяч, средней степени тяжести - 200 тысяч и тяжелой - 300 тысяч рублей. Аналогичная помощь семьям погибших будет оказана по решению губернатора Самарской области, семьи пострадавших получат до 500 тысяч рублей. Окажут помощь и власти Удмуртии.

Страховые выплаты компании СОГАЗ

Родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом в Татарстане получат страховые выплаты от компании СОГАЗ, где застрахована ответственность компании-владелицы автобуса. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

"АО "СОГАЗ" является страховщиком ответственности "Евразийской корпорации автовокзалов", пассажирский автобус которой попал в ДТП в Татарстане. (...) Страховая выплата в случае смерти в результате ДТП составляет 2,025 млн руб. за каждого погибшего пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Выплата пострадавшим рассчитывается в зависимости от тяжести травм.