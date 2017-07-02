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Задержан водитель грузовика, попавшего в ДТП с автобусом в Татарстане

Происшествия
2 июля, 15:30 дата обновления: 2 июля, 16:07 UTC+3

Водители автобуса находятся в больнице

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану/ТАСС

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. МВД по Республике Татарстан задержало водителя грузовика "КамАЗ", попавшего в ДТП с участием автобуса с 14 погибшими, два водителя автобуса находятся в больнице. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Водитель грузовика задержан по статье 91 УПК РФ. Два водителя автобуса находятся в больнице. Процессуальные действия с ними будут проводиться по мере их выздоровления", - сказали в пресс-службе.

По его словам, одного из участников ДТП, в котором погибли 14 человек, в том числе двое детей, опрашивают следователи Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Республике Татарстан. "В настоящее время водитель грузовика опрашивается следователями ГСУ МВД по Республике Татарстан", - отметил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщалось о задержании "водителей транспортных средств", участвовавших в ДТП. В пресс-службе МВД по Республике Татарстан также сообщали, что "водитель грузовика опрашивается следователями ГСУ МВД по Республике Татарстан".

Минувшей ночью на 52-м километре автодороги Альметьевск - Заинск водитель автобуса совершил столкновение с движущимся грузовиком МАН, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". После удара автобус опрокинулся и загорелся. По предварительным данным, погибли 14 пассажиров автобуса, еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы. ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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