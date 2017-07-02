Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане возбуждено уголовное дело

Происшествия
2 июля, 7:54 UTC+3

Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Главное следственное управление МВД России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Самара - Ижевск и автомобиля "КамАЗ" недалеко от Заинска, в результате которого, предварительно, 13 человек погибли, еще 15 пострадали. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Татарстану.

"В ГСУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" - прим. ТАСС). СУ СК РФ по Татарстану сейчас также решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 ч. 3 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" - прим. ТАСС). Специалисты работают на месте происшествия", - уточнили в пресс-службе.

ДТП произошло 2 июля примерно в 00:40 мск. Автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Погибшие и пострадавшие - все из автобуса, всего в нем находилось 28 человек, включая водителя. Водитель грузовика не пострадал.

По данным Минздрава региона, по состоянию на 6:30 погибли 13 человек, 15 пострадали (из них 12 в стационарах, 3 амбулаторных).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тринадцать человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане
2
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
3
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
4
По факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане возбуждено уголовное дело
5
Times: британский спецназ скрывал свои преступления в Афганистане
6
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
7
ВС Израиля ответили на обстрел Голанских высот с территории Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама