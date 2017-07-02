По факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане возбуждено уголовное дело

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Главное следственное управление МВД России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Самара - Ижевск и автомобиля "КамАЗ" недалеко от Заинска, в результате которого, предварительно, 13 человек погибли, еще 15 пострадали. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Татарстану.
"В ГСУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" - прим. ТАСС). СУ СК РФ по Татарстану сейчас также решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 ч. 3 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" - прим. ТАСС). Специалисты работают на месте происшествия", - уточнили в пресс-службе.
ДТП произошло 2 июля примерно в 00:40 мск. Автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Погибшие и пострадавшие - все из автобуса, всего в нем находилось 28 человек, включая водителя. Водитель грузовика не пострадал.
По данным Минздрава региона, по состоянию на 6:30 погибли 13 человек, 15 пострадали (из них 12 в стационарах, 3 амбулаторных).