В МЭР заявили, что России до 2030 года не придется сокращать выбросы парниковых газов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. России не придется сокращать объем выбросов парниковых газов до 2030 года, что позволит продолжать наращивать производственные мощности.

Об этом во вторник на Климатическом форуме городов России рассказал заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России Юрий Федоров.

"Те прогнозные расчеты, которые сделало Минэкономразвития, показывают, что как минимум до 2030 года мы можем не просто не сокращать выбросы, но и наращивать их. И, в этой связи, нет никаких оснований говорить, что есть какие-то препятствия для развития Российской экономики", - сказал Федоров.

Представитель Минэкономразвития отметил, что несмотря на формальную возможность продолжать экономическое развитие за счет использования углеводородов, в России необходимо развивать экологические и энергоэффективные технологии.