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В МЭР заявили, что России до 2030 года не придется сокращать выбросы парниковых газов

Общество
22 августа, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Представитель министерства Юрий Федоров считает, что РФ необходимо развивать экологические и энергоэффективные технологии

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. России не придется сокращать объем выбросов парниковых газов до 2030 года, что позволит продолжать наращивать производственные мощности.

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Об этом во вторник на Климатическом форуме городов России рассказал заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России Юрий Федоров.

"Те прогнозные расчеты, которые сделало Минэкономразвития, показывают, что как минимум до 2030 года мы можем не просто не сокращать выбросы, но и наращивать их. И, в этой связи, нет никаких оснований говорить, что есть какие-то препятствия для развития Российской экономики", - сказал Федоров.

Представитель Минэкономразвития отметил, что несмотря на формальную возможность продолжать экономическое развитие за счет использования углеводородов, в России необходимо развивать экологические и энергоэффективные технологии.

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