Эксперты: регионам РФ нужны время и свобода принятия решений для проведения реновации

ТАСС, 23 августа. Власти и участники рынка в регионах положительно оценили предложение председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской по распространению московской программы реновации на другие субъекты. Однако эксперты отметили, что необходимо учитывать региональные особенности, а также дать возможность местным властям принимать решения о реновации на региональном уровне и определить порядок финансирования проектов.

На прошлой неделе, 15 августа, Хованская сообщила, что планирует в ноябре внести в нижнюю палату законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на другие субъекты РФ.

По мнению депутата, с внесением проекта закона не стоит спешить: на данный момент не все регионы готовы к внедрению такой программы. Кроме того, отметила парламентарий, нужно посмотреть на ее реализацию в столице. Также депутат добавила, что начать реновацию можно в Белгородской, Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии.

Опыт реновации в Петербурге

Санкт-Петербург в отличие от других упомянутых Хованской регионов имеет опыт реновации жилых кварталов. Соответствующий закон о программе "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге" был принят 6 мая 2008 года.

Согласно документу, город заменит аварийные здания середины прошлого века на современные дома - старые здания снесут, а на их месте построят новые. Расселением застроенных территорий в Петербурге занимаются две компании - "СПб Реновация" и "Воин-В", - на которые приходится 23 территории для застройки в девяти районах города, однако по 17 территориям строительство не ведется по различным причинам.

Как ранее сообщал заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский, программа почти за десять лет с начала ее действия выполнена менее чем на 1%.По его словам, чаще всего проблема реализации связана с тем, что в кварталах, где проходит реновация, нет так называемого "стартового пятна", на котором можно было бы возвести новый дом для переезда жителей старого.

По мнению генерального директора Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексея Белоусова, федеральный закон о реновации должен учитывать региональные особенности субъектов.

"Мне кажется, такой закон должен носить рамочный характер. То есть предоставлять широчайшие права субъектам Российской Федерации при принятии решения о реновации на региональном уровне, потому что в каждом субъекте масса нюансов, масса особенностей. Только тогда это может стартовать и двигаться вперед. В настоящее время не определен порядок финансирования, софинансирования федерального бюджета этих проектов", - рассказал он ТАСС.

Расселение аварийных домов вместо реновации

В других регионах, перечисленных Хованской, механизмов проведения реновации нет. Так, в Белгороде проблему наличия старых домов решают путем федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, но и с этим возникают проблемы.

"На программу выделяется определенное количество денег, которых катастрофически не хватает для нашего города. Программа предполагает, что финансирование частично федеральное, частично региональное. В основном, программа переселения из ветхого жилья проводится за счет спонсоров, застройщиков - тех, кому интересна освобождаемая территория", - рассказала ТАСС депутат Белгородского городского совета Татьяна Дубинина.

Кроме того, в городе актуальна проблема многоквартирных общежитий.

"Около 90 многоквартирных домов - общежития в аварийном состоянии, у них нет никакого особого статуса, а они все ужасны и строились как временное жилье. Здесь есть два варианта - включение в федеральную программу реновации или придание общежитиям особого статуса, я предлагаю статус - неудовлетворительные условия проживания. Если бы такой статус придали домам, то под нее можно было бы писать программу", - сказала она.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, за последние три года темпы расселения аварийного жилья в стране увеличились в три раза, при этом в министерстве намерены запустить механизмы, которые позволят сделать программу расселения более эффективной.

"Перед нами стоит задача запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда, по сути, трансформация городской среды, тех микрорайонов старой застройки и создание комфортных и жилищных условий, и городской среды. Мы сейчас этим занимаемся и, в том числе внимательно смотрим весь опыт, и российский, и зарубежный. С 2019 года заработают такие механизмы, а в 2018 году будут приниматься соответствующие законы. Мы постараемся сделать так, чтобы эти механизмы действительно работали эффективно", - пояснил ТАСС Чибис.

Повысить привлекательность регионов

Реновация повысит экономическую привлекательность региона, отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

"Естественно, мы за [реновацию]. Реновация позволит повысить экономическую привлекательность региона, улучшить жилищные условия. Это очень хорошее начинание, только средств на это нет", - рассказал ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Тележенко.

В министерстве отметили, что пока обновление жилья в регионе идет за счет областной программы капитального ремонта на 2014-2043 годы, куда включено более 8 тыс. многоквартирных домов общей площадью 17 млн квадратных метров.

Реализация проекта в Башкирии ограничена возможностями экономики, отметил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев.

"Понятно, что "хрущевки", построенные в середине прошлого века, морально и физически сильно устарели. Рано или поздно придется сносить их и строить новые дома по всей стране. У Москвы есть возможность заняться этим уже сегодня, но для большинства регионов реновация - это все-таки вопрос не сегодняшнего и, может быть, даже не завтрашнего дня. Сейчас приоритет - расселение граждан из ветхого и аварийного жилья", - пояснил Толкачев.

Реновация в Москве

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

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Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров, в них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей, 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

Заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов", выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.