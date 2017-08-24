Рособрнадзор не планирует вносить серьезные изменения в ЕГЭ в 2018 году

УЛАН-УДЭ, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируют вносить никаких серьезных изменений в задания для выпускников в 2018 году. Об этом в четверг сообщил в Улан-Удэ руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что Федеральный институт педагогических измерений, подведомственный Рособрнадзору, предлагает внести несколько изменений в процедуру сдачи экзаменов для девятых и одиннадцатых классов в 2018 году. В частности, для ЕГЭ по литературе - ввести не три, а четыре темы сочинений, в экзамены по физике и химии - еще по одному заданию высокого уровня сложности с развернутым ответом и другие.

"На сегодняшний день опубликованы все демоверсии [ЕГЭ] по всем предметам. Никаких серьезных изменений в Едином госэкзамене в следующем году не будет <…> Сейчас уже и у школьников, и у системы образования есть понимание, как готовиться к ЕГЭ, по каким правилам. И если менять [задания], то, наверное, нужно очень аккуратно и взвешенно", - сказал Кравцов журналистам после пленарного заседания Республиканской августовской конференции работников образования.

Он рассказал, что в 2014 году Рособрнадзор получил более 1 тыс. предложений по совершенствованию ЕГЭ, а в 2017 году их было "в десятки раз меньше". "Это говорит о том, что уже есть понимание того, что экзамен нужен, что он должен проходить эффективно, спокойно. И вносить какие-то серьезные изменения здесь, наверное, не стоит. Особенно в этом учебном году", - отметил глава Рособрнадзора.

Кравцов добавил, что не должно быть поспешных решений и в вопросе изменения критериев оценки итогового сочинения. "У нас третий год подряд никаких изменений в сочинении нет. Я считаю, это очень важно: важна стабильность, важно понимание тех правил, по которым проходит процедура", - рассказал он ТАСС, пояснив, что вопрос изменения критериев оценки выпускного сочинения обсуждается, но решение будет принимать Министерство образования и науки РФ.

Также глава Рособрнадзора напомнил, что сейчас обсуждается введение дополнительных экзаменов. "Точно у нас будет с 2022 года обязательный экзамен по иностранным языкам, - сказал он. - Сегодня Министерством образования и науки РФ подготовлена специальная дорожная карта по его введению". "Мы провели исследование качества преподавания иностранных языков в школе, выявили те проблемы, которые на сегодня есть и над которыми сейчас совместно с регионами работаем", - заключил Кравцов.