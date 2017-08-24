Лечение обратившейся к Путину онкобольной из Апатитов проходит успешно

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Онкобольная из Апатитов Дарья Старикова, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" 15 июня, успешно прошла очередной курс химиотерапии, ее состояние стабилизировалось. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Московского онкологического института имени П. А. Герцена.

"Даша Старикова, находящаяся на лечении в МНИОИ имени П. А. Герцена, прошла очередной курс химиотерапии и перенесла его хорошо. С момента поступления в федеральную клинику она поправилась на восемь килограммов, лечение продолжается по утвержденному совместно с зарубежными специалистами плану. Состояние Даши стабилизировалось, она ведет обычный для пациентов образ жизни", - говорится в пресс-релизе института.

О проблемах медицины в Апатитах стало широко известно после звонка Стариковой на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза.

После прямой линии вечером 15 июня Старикова была госпитализирована с обострениями и открывшимся кровотечением в реанимацию больницы Кировска. Затем ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, откуда спецбортом МЧС перевезли в Московскую онкологическую клинику им. Герцена.