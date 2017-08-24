Власти Петербурга исключили из конкурса сад, где озеленители приклеивали ветки на скотч

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга проверили сад Ткачей в Невском районе, где озеленители приклеивали ветки на скотч, и исключили его из конкурса "Уютный сад-2017". Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.
Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что озеленители в преддверии конкурса приклеили на скотч к засохшим деревьям новые зеленые ветки. При этом начальник управления садово-парковой безопасности комитета по благоустройству города Сергей Ляховненко в четверг в петербургском пресс-центре ТАСС сообщал, что лично был на объекте пару дней назад и подобных способов "озеленения" не видел, а информацию не может воспринимать иначе, чем анекдот.
"Сегодня на объекте побывала рабочая группа из представителей комитета по благоустройству и петербургского отделения ОНФ. Ранее жители Невского района сообщили общественникам, что озеленители использовали зеленые ветки для того, чтобы декорировать проблемные деревья в саду. Рассмотрев ситуацию на месте, конкурсная комиссия приняла решение снять объект с участия в городском конкурсе "Уютный сад", - говорится в сообщении.
В пресс-службе комитета отметили, что желание озеленителей "приукрасить картинку" нивелировало важность большой настоящей работы. "Работниками СПП [садово-паркового предприятия] "Невское" в саду была проведена большая работа - отремонтированы дорожки площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров, восстановлены свыше 2 тыс. квадратных метров газонов, приведены в порядок садовые диваны и цветники, один неправильный шаг лишил предприятие возможности быть представленным в творческом состязании", - добавили в комитете.
Согласно информации, размещенной на сайте комитета по благоустройству города, сад Ткачей в Невском районе входит в число 17 городских садов и скверов, которые участвуют конкурсе "Уютный сад-2017". В этом году объекты номинированы по четырем категориям: "Сад цветов", "Уютный сад", "Исторический сад" и "Креативный сад".
В пресс-службе администрации Невского района ТАСС сообщили, что сад Ткачей находится в ведении комитета по благоустройству, за его содержание отвечает подрядчик - садово-парковое предприятие "Невское". Комментариями подрядчика ТАСС пока не располагает.