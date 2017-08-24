Осиротевшего несовершеннолетнего россянина поместили в социальный центр в Санта-Барбаре

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НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Несовершеннолетний Даниэль Морозов, отец которого убил мать ребенка и был застрелен полицейскими в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сейчас находится в социальном центре в Санта-Барбаре (штат Калифорния).
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель Генконсульства РФ в Сан-Франциско Максим Гончаров.
"Мы уже поддерживаем контакт с родственниками мальчика, - отметил он. - Один из родственников находится в Лос-Анджелесе".