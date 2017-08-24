Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Осиротевшего несовершеннолетнего россянина поместили в социальный центр в Санта-Барбаре

Общество
24 августа, 20:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Представитель Генконсульства РФ в Сан-Франциско Максим Гончаров подтвердил, что один из родственников Даниэля Морозова находится в Лос-Анджелесе

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Несовершеннолетний Даниэль Морозов, отец которого убил мать ребенка и был застрелен полицейскими в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сейчас находится в социальном центре в Санта-Барбаре (штат Калифорния).

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель Генконсульства РФ в Сан-Франциско Максим Гончаров.

"Мы уже поддерживаем контакт с родственниками мальчика, - отметил он. - Один из родственников находится в Лос-Анджелесе".

Смотрите также

Бабушка мальчика, отец которого был убит полицией в США, сможет оформить опеку

Кузнецова обеспокоена судьбой мальчика, отец которого был убит полицией в США

Захарова: дипломаты оказывают всю необходимую помощь сыну мужчины, убитого полицией в США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
5
ФАС установила сговор поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"
6
Путин поручил создать в РФ систему долговременного ухода за пожилыми людьми
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама