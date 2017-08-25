Генконсульство в Анталье принимает меры для защиты прав туристов Ted Travel

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АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье предпринимает меры по защите прав туристов, которые приехали в Турцию от обанкротившегося туроператора Ted Travel. Об этом говорится в распространенном в Facebook сообщении дипмиссии.
"В связи с приостановкой 24 августа 2017 года деятельности туроператора "Тед тревел" (ООО "ТЕРРА") Генконсульство России в Анталье во взаимодействии с Посольством России в Анкаре предпринимает оперативные меры по защите прав туристов, прибывших в регион Антальи по линии указанной компании", - говорится в заявлении.
В сообщении также указывается, что "оказывается содействие по временному размещению российских туристов до решения вопроса об их возвращении на родину".
В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.