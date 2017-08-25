Передача с Малаховым и Корчевниковым вышла в эфир на телеканале "Россия 1"

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ТАСС, 25 августа. Передача "Прямой эфир" вышла на телеканале "Россия 1" с телеведущими Андреем Малаховым и Борисом Корчевниковым. Трансляция ведется на Дальний Восток.
"Я решил, что программа должна быть о Борисе, Борис решил, что программа должна быть обо мне, поэтому у нас сегодня откровенный разговор Корчевникова и Малахова", - сказал Малахов в эфире.
Ранее два источника на телеканале сообщили ТАСС, что Первый канал покинула вся предыдущая команда передачи "Пусть говорят", бессменным ведущим которой был Малахов. Другой представитель канала сообщил ТАСС, что набрана команда редакторов, не менее 20 человек, которую привела новый продюсер Наталья Никонова.
Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил различные программы. В 2001 году стал ведущим ток-шоу "Большая стирка", в 2004 передачу заменили "Пять вечеров", а еще через год в эфир вышла программа "Пусть говорят".