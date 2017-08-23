Первый выпуск передачи с Андреем Малаховым на "Россия 1" состоится 28 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" состоится 28 августа в 18.00. Об этом говорится в рекламном ролике телеканала с трансляцией на Дальний Восток.

Ранее Малахов официально сообщил в интервью порталу Wday.ru о своем переходе на канал "Россия 1", в его новые обязанности, в частности, входит продюсирование собственной передачи.

"Название [программы] "Андрей Малахов. Прямой эфир". И это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим пониманием того, что нужно зрителю", - отметил телеведущий.

Шоумен также сообщил, что предупредил руководство Первого канала о решении уволиться за два месяца.

Ранее два источника на телеканале сообщили ТАСС, что Первый канал покинула вся предыдущая команда передачи "Пусть говорят", бессменным ведущим которой был Малахов. "Заявления написали порядка 30 человек, все редакторы и создатели передачи, работавшие над ней более десяти лет", - сказал собеседник агентства. Другой представитель канала сообщил ТАСС, что набрана команда редакторов, не менее 20 человек, которую привела новый продюсер "первой кнопки" Наталья Никонова.

Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил различные программы. В 2001 году стал ведущим ток-шоу "Большая стирка", в 2004 передачу заменили "Пять вечеров", а еще через год в эфир вышла программа "Пусть говорят".