Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый выпуск передачи с Андреем Малаховым на "Россия 1" состоится 28 августа

Общество
23 августа, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Телеведущий отметил, что зрители увидят все того же Андрея Малахова, но с большей свободой действий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" состоится 28 августа в 18.00. Об этом говорится в рекламном ролике телеканала с трансляцией на Дальний Восток.

Ранее Малахов официально сообщил в интервью порталу Wday.ru о своем переходе на канал "Россия 1", в его новые обязанности, в частности, входит продюсирование собственной передачи.

Смотрите также

Источник: Андрей Малахов пока не писал заявления об уходе с Первого канала

На Первом канале опровергли информацию о закрытии "Давай поженимся" и "Модного приговора"

Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе

"Название [программы] "Андрей Малахов. Прямой эфир". И это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим пониманием того, что нужно зрителю", - отметил телеведущий.

Шоумен также сообщил, что предупредил руководство Первого канала о решении уволиться за два месяца.

Ранее два источника на телеканале сообщили ТАСС, что Первый канал покинула вся предыдущая команда передачи "Пусть говорят", бессменным ведущим которой был Малахов. "Заявления написали порядка 30 человек, все редакторы и создатели передачи, работавшие над ней более десяти лет", - сказал собеседник агентства. Другой представитель канала сообщил ТАСС, что набрана команда редакторов, не менее 20 человек, которую привела новый продюсер "первой кнопки" Наталья Никонова.

Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил различные программы. В 2001 году стал ведущим ток-шоу "Большая стирка", в 2004 передачу заменили "Пять вечеров", а еще через год в эфир вышла программа "Пусть говорят".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Сергей Шойгу осмотрел на Кубинке новейший истребитель Су-57
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама