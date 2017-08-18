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На Первом канале опровергли информацию о закрытии "Давай поженимся" и "Модного приговора"

Общество
18 августа, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Директор по связям с общественностью Первого канала заявила, что популярные передачи продолжат выходить наравне с "Вечерним Ургантом", "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда?" и др.

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первый канал не собирается закрывать передачи "Давай поженимся", "Модный приговор" и "Вечернего Урганта". Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор по связям с общественностью Первого канала Лариса Крымова, комментируя появившиеся новости в СМИ.

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"Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрывем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию", - заявила она. - На будущее - мы не закрываем "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда?" и "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке". Кроме того, Лариса Крымова заметила, что "отлично себя чувствует" передача "Доброе утро", а программа "Время" по-прежнему выходит в 21:00.

Крымова в шутливом тоне продолжила, что в "Смаке" "не закончились продукты", а телеведущий Дмитрий Крылов до сих пор "покупает билеты в следующее путешествие". Передача "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, сменившим Андрея Малахова, "собирает отличные рейтинги".

По ее словам, скоро выйдет обновленная передача "Сегодня вечером". СМИ не исключают, что ее новой ведущей станет Юлия Меньшова.

"Познер, кстати, тоже с нами, - продолжила Крымова. - Но мы рады, что наши программы настолько популярны, что новость о каждой из них взлетает в топ "Яндекса". Коллегам же советуем не выдавать желаемое за действительное".

Первый канал с конца июля находится в центре внимания СМИ. Стало известно, что компания прекратила свое сотрудничество с телеведущими Александром Олешко и Тимуром Кизяковым. Информацию об уходе Андрея Малахова из программы "Пусть говорят" к настоящему моменту телеканал не подтвердил и не опроверг. Однако в эфир уже вышли два выпуска с новым ведущим - Дмитрием Борисовым.

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Персоны
Крылов, Дмитрий Дмитриевич Познер, Владимир Владимирович
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