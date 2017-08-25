Помощь туристам в связи с банкротством Ted Travel. Пресс-конференция

Ковач: при определенном везении "Спартак" может занять второе место в группе ЛЧСпорт 25 августа, 16:16
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемымЭкономика и бизнес 25 августа, 16:11
Диабетикам успешно пересадили донорские клетки поджелудочной железыСоциальная ответственность 25 августа, 16:10
Предстоящий сентябрь в Москве будет теплее, чем прошлогоднийОбщество 25 августа, 16:05
"Локомотив" ведет переговоры со "Спартой" о переходе футболиста КараваеваСпорт 25 августа, 16:04
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республикиАрмия и ОПК 25 августа, 15:59
Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джазаКультура 25 августа, 15:52
Убит депутат парламента ЧечниПроисшествия 25 августа, 15:47
Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова, желавшим внести за него залогПроисшествия 25 августа, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная состоянию турецкого туристического направления и влиянию вируса Коксаки на спрос на туристические услуги.
В четверг туроператор Ted Travel сообщил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства. В компании связали это с падением спроса из-за сообщений о вирусе.
В пресс-конференции принимают участие исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, заместитель начальника управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский и вице-президент страховой компании "Инвестстрах" Оксана Гнатенко.