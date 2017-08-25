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Помощь туристам в связи с банкротством Ted Travel. Пресс-конференция

Общество
25 августа, 15:21 UTC+3

Накануне компания заявила о прекращении работы из-за падения спроса

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Материал из 1 страницы
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная состоянию турецкого туристического направления и влиянию вируса Коксаки на спрос на туристические услуги.

В четверг туроператор Ted Travel сообщил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства. В компании связали это с падением спроса из-за сообщений о вирусе.

В пресс-конференции принимают участие исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, заместитель начальника управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский и вице-президент страховой компании "Инвестстрах" Оксана Гнатенко.

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