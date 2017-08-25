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В Псковской области ликвидируют последствия самого сильного за последние 20 лет дождя

Общество
25 августа, 12:19 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 25, августа. /ТАСС

В результате непогоды в области размыты 26 участков дорог и подтоплены более 100 домов

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ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Более 280 сотрудников МЧС и коммунальных служб ликвидируют в Псковской области последствия ливня, которого не случалось в регионе последние 20 лет. Размыты 26 участков дорог, подтоплены более 100 домов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

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"Сотрудники ГУ МЧС и коммунальщики, всего 282 человека и 120 единиц техники в настоящее время ликвидируют последствия подтопления в шести районах области - Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском Красногородском и Опочецком. Размыты 26 участков межрегиональных дорог, подтоплены 103 частных и многоквартирных дома", - сказал представитель пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий.

По его словам, в Пыталовском районе во избежание замыкания отключены от электроэнергии пять социальных объектов - ДК, межрайонная больница, детсад и школы. За сутки удалось откачать воду из подвальных помещений детсада в поселке Белорусский и Островской больнице, добавил он.

Всему виной оказался глубокий малоподвижный циклон, который "завис" над Псковской областью 24 августа, пояснили ТАСС в псковском Гидрометцентре. Четыре района попали под критерий стихийного бедствия - Струги Красные, Псков, Опочка, наибольший объем осадков - 152 мм - выпал в Пушкинских Горах.

"Этот ливень, при котором за один световой день выпала месячная норма осадков, сравним с дождем 1997 года, правда, тогда воды было даже больше, - уточнила руководитель Гидрометцентра Тала Нещадимова. - Такой объем, по нашим наблюдениям, обрушивается на регион с периодичностью один раз в 20 лет".

Сейчас дождь прекратился, в ближайшее время на территории области возможны небольшие осадки.

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