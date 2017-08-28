Передача с Малаховым и Корчевниковым вышла в эфир на телеканале "Россия 1"

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ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Первый выпуск передачи "Прямой эфир" с телеведущим Андреем Малаховым вышел в эфир 28 августа в 10:00 мск. Трансляция ведется на Дальний Восток.
Малахов в своем первом выпуске передачи никак не обозначил перемены, связанные со сменой места работы, и сразу начал программу, которую посвятил вероятному, ранее неизвестному потомку бывшего генсека СССР Леонида Брежнева.
Ранее ток-шоу "Прямой эфир" вел Борис Корчевников, в мае 2017 года он был назначен директором и продюсером православного телеканала "Спас".
Два источника на телеканале сообщили ТАСС, что Первый канал покинула вся предыдущая команда передачи "Пусть говорят", бессменным ведущим которой был Малахов. Другой представитель канала сообщил ТАСС, что набрана команда редакторов, не менее 20 человек, которую привела новый продюсер "первой кнопки" Наталья Никонова.
Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил различные программы. В 2001 году стал ведущим ток-шоу "Большая стирка", в 2004 передачу заменили на "Пять вечеров", а еще через год в эфир вышла программа "Пусть говорят".