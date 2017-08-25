Туристов Ted Travel начали выселять из турецких отелей

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Российских туристов, которые приехали на отдых в Турцию по путевкам обанкротившегося туроператора Ted Travel, начали выселять из отелей с полудня пятницы. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре, размещенном в Facebook.

"С полудня текущего дня началось выселение ростуристов из ряда отелей, где они находились на отдыхе. На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий, - говорится в сообщении. - Генконсульство в Анталье при взаимодействии с посольством России в Анкаре находится в постоянном контакте с местными властями, туроператорами и руководством гостиниц, чтобы смягчить остроту ситуации, оказать пострадавшим посильное содействие и помощь".

Кроме того, российская дипмиссия "продолжает поиск урегулирования возникшего положения". "Обсуждается, в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее, информации о принятом на этот счет решении пока нет", - отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что большая часть туристов Ted Travel вернется в Россию из Турции в течение четырех дней. По его словам, за это время "будут осуществлены обратные вывозные рейсы, в которых будет возвращено примерно 680 человек".

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.