Ростуризм пообещал вернуть домой 680 туристов Ted Travel в течение 4 дней

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Большая часть туристов Ted Travel вернется в Россию из Турции в течение 4 дней. Об этом в пятницу заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Я хочу подчеркнуть, что у туристов (клиентов Ted Travel - прим. ТАСС) есть обратные билеты. Они туда были привезены авиакомпанией "Якутия", и в течение ближайших 4 дней будут осуществлены обратные вывозные рейсы, в которых будет возвращено примерно 680 человек", - сказал глава Ростуризма.

Информация о том, когда вернутся домой оставшиеся 75 человек, появится позже.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.