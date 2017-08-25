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Ростуризм пообещал вернуть домой 680 туристов Ted Travel в течение 4 дней

Общество
25 августа, 13:15 UTC+3

Глава ведомства подчеркнул, что у отдыхающих есть обратные билеты

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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Большая часть туристов Ted Travel вернется в Россию из Турции в течение 4 дней. Об этом в пятницу заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

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Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа

"Я хочу подчеркнуть, что у туристов (клиентов Ted Travel - прим. ТАСС) есть обратные билеты. Они туда были привезены авиакомпанией "Якутия", и в течение ближайших 4 дней будут осуществлены обратные вывозные рейсы, в которых будет возвращено примерно 680 человек", - сказал глава Ростуризма.

Информация о том, когда вернутся домой оставшиеся 75 человек, появится позже.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.

 
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