АТОР: страховых средств Ted Travel может не хватить на выплату всех компенсаций

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Страховых средств компании Ted Travel, в четверг объявившей о прекращении деятельности, может не хватить на выплату всех компенсаций. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Если взять максимальное общее число нуждающихся в компенсации [не вылетевших туристов] за 2800 человек, говорят эксперты, и принять [с учетом демпинга туроператора], что они платили по 20 тыс. рублей за тур каждый (это минимум), то общая сумма выплат будет равна 56 млн рублей, что на 5 млн превышает размеры фингарантий и фонда персональной ответственности", - говорится в сообщении Ассоциации.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.

Ранее в Ростуризме сообщили, что клиентов компании Ted Travel поддержит Ассоциация "Турпомощь".

На горячей линии Ростуризма в четверг уточнили, что авиаперелеты из Турции клиентов компании Ted Travel будет организован с пятницы.