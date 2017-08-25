Патриарх Кирилл: новое поколение не должно наносить раны духовной жизни народа

ДАЛМАТОВО /Курганская область/, 25 августа. /ТАСС/. Молодежь должна делать выводы из уроков прошлого и не допускать новых гонений на духовную жизнь российского общества, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе богослужения в Далматовском Успенском монастыре Курганской области, куда предстоятель Русской православной церкви прибыл в пятницу с первосвятительским визитом.

"То, что она (обитель - прим. ТАСС) еще не совсем восстановлена, свидетельствует о глубине тех ран, которые были нанесены не только обители, но и народу нашему, стране нашей. Эти раны будут залечены, но замечательно, что еще нынешнее поколение видит эти раны. И те, кто их видит, никогда не нанесут новых ран по духовной жизни своего народа", - сказал он.

Предстоятель РПЦ отметил, что историческое развитие Урала, Сибири и Дальнего Востока неотделимо от православия.

"Освоение этих огромных пространств было бы немыслимо без Русской православной церкви. Этими замечательными храмами, как бы мы сейчас сказали, "маркировалась" граница Руси. Это были не только культурные и духовные символы, свидетельствующее о включении земель в Российское государство. Это были форпосты духовного просвещения и патриотического воспитания людей", - подчеркнул патриарх.

Он напомнил, что после трагических событий 1917 года храмы и монастыри разрушались без оглядки на их историческое прошлое. "Никакие исторические заслуги во внимание не принимались - разрушались храмы, монастыри, вычеркивались из истории страны не просто выдающиеся имена, но и героические страницы этой истории", - отметил предстоятель и добавил, что Успенский монастырь обязательно должен быть полностью восстановлен, поскольку имеет огромное духовное и историческое значение для всей России.