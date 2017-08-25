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Патриарх Кирилл: новое поколение не должно наносить раны духовной жизни народа

Общество
25 августа, 16:32 UTC+3 ДАЛМАТОВО область/ 25, августа. /ТАСС

По словам предстоятеля РПЦ, историческое развитие Урала, Сибири и Дальнего Востока неотделимо от православия

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ДАЛМАТОВО /Курганская область/, 25 августа. /ТАСС/. Молодежь должна делать выводы из уроков прошлого и не допускать новых гонений на духовную жизнь российского общества, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе богослужения в Далматовском Успенском монастыре Курганской области, куда предстоятель Русской православной церкви прибыл в пятницу с первосвятительским визитом.

"То, что она (обитель - прим. ТАСС) еще не совсем восстановлена, свидетельствует о глубине тех ран, которые были нанесены не только обители, но и народу нашему, стране нашей. Эти раны будут залечены, но замечательно, что еще нынешнее поколение видит эти раны. И те, кто их видит, никогда не нанесут новых ран по духовной жизни своего народа", - сказал он.

Предстоятель РПЦ отметил, что историческое развитие Урала, Сибири и Дальнего Востока неотделимо от православия.

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"Освоение этих огромных пространств было бы немыслимо без Русской православной церкви. Этими замечательными храмами, как бы мы сейчас сказали, "маркировалась" граница Руси. Это были не только культурные и духовные символы, свидетельствующее о включении земель в Российское государство. Это были форпосты духовного просвещения и патриотического воспитания людей", - подчеркнул патриарх.

Он напомнил, что после трагических событий 1917 года храмы и монастыри разрушались без оглядки на их историческое прошлое. "Никакие исторические заслуги во внимание не принимались - разрушались храмы, монастыри, вычеркивались из истории страны не просто выдающиеся имена, но и героические страницы этой истории", - отметил предстоятель и добавил, что Успенский монастырь обязательно должен быть полностью восстановлен, поскольку имеет огромное духовное и историческое значение для всей России.

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Персоны
Кирилл (патриарх)
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Россия
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