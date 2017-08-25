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Патриарх Кирилл призвал развивать отдаленные регионы России

Общество
25 августа, 15:42 UTC+3 БАТУРИНО область/ 25, августа. /ТАСС

Это, по мнению предстоятеля РПЦ, поможет нашей стране стать сильным и непобедимым государством

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

БАТУРИНО /Курганская область/, 25 августа. /ТАСС/. Развитие отдаленных регионов и поддержание в них достойного уровня жизни поможет России стать сильным и непобедимым государством, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в селе Батурино на освящении памятника архимандриту Антонину (Капустину), чье 200-летие сегодня отмечает Русская православная церковь.

"Из простого народа, из провинции, у нас появлялись, и я уверен, и сегодня появляются талантливейшие люди. Этой провинцией, которая по-настоящему не была провинцией, в силу таланта наших людей и сильна Россия. Поэтому так важно, чтобы в современной жизни отдаленные от Москвы и центра регионы развивались очень энергично, чтобы люди не покидали этих мест, чтобы здесь создавались условия для комфортной, обеспеченной жизни. И если будет так, Россия будет непобедимой", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви привел в качестве примера уроженца Курганской области архимандрита Антонина (Капустина) - "создателя Русской Палестины".

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"Это выдающийся сын России. Он не только занимался наукой, но и утверждал русское присутствие на Ближнем Востоке, в самом важном регионе - Палестине. Если бы не было отца Антония, не было бы сегодня русского присутствия в Святой земле. Нынешние паломники, приезжая в Палестину, располагаются на тех территориях, которые приобрел когда-то отец Антонин, и которые сегодня используются Русской духовной миссией", - подчеркнул патриарх.

Он добавил, что РПЦ уделяет большое внимание пастырской работе во всех частях страны, чтобы поднять уровень духовной жизни. "Неслучайно церковь обращает такое внимание к отдаленным от центра регионам России, создавая новые епархии, стремясь открывать храмы, учебные центры, школы, чтобы в каком-то смысле делать то, что делал Антонин Капустин", - отметил Патриарх Московский и всея Руси.

Архимандрит Антонин (Капустин) возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме с 1865 года до своей кончины в 1894 году. Он стал основателем Императорского православного палестинского общества (ИППО). Благодаря его деятельности появилась "Русская Палестина" - имущественные и земельные владения России на Святой Земле.

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