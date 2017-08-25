Самолет из Багдада с эвакуированными российскими детьми благополучно прибыл в Грозный

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что самолет с детьми, вывезенными ранее из России в Ирак и Сирию, благополучно приземлился в Грозном.

"Очередная операция по спасению наших детей в Ираке завершилась успешно. В Грозном приземлился спецрейс из Багдада. На борту воздушного судна находились пятеро малолетних детей - два мальчика и три девочки, спасенные из освобожденного от террористов иракского Мосула", - написал Кадыров в пятницу в Instagram.

Дорогие друзья! Очередная операция по спасению наших детей в Ираке завершилась успешно. В Грозном приземлился спецрейс из Багдада. На борту «воздушного судна» находились пятеро малолетних детей - два мальчика и три девочки, спасенные из освобожденного от террористов иракского Мосула. Они прилетели в Чечню в сопровождении представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Самолет в столичном аэропорту встретили депутаты Госдумы России Адам Делимханов, Шамсаил Саралиев, руководитель администрации Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев, представители духовенства, общественности, родственники детей и должностные лица из Дагестана, журналисты. Малыши оказались в разное время в охваченном хаосом и насилием Мосуле из-за преступного безрассудства родителей, которые пополнили ряды террористов и псов ада. Этих детей могла бы постигнуть трагичная участь десятков тысяч сверстников, которые погибли в Сирии и Ираке. Мы не могли этого допустить! Ещё раз хочу подчеркнуть, что спасение наших маленьких соотечественников стало возможным благодаря четкому выполнению поручений Президента России Владимира Путина. Все мероприятия координировались руководителем Администрации Президента РФ Антоном Вайно и проводись при поддержке МИД России, содействие оказывали председатель СПЧ при Президенте РФ Михаил Федотов, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, уполномоченные по правам ребёнка в РФ и ЧР Анна Кузнецова и Хамзат Хирахматов. Я благодарен всем, кто принимал участие в мероприятиях по спасению детей! Ну а в Грозном малыши впервые увидели ясное небо над головой, мирный город, улыбки на лицах людей. Из аэропорта дети и встречающие поехали в ресторан. Малыши даже не знали, что за блюда на столах. Также сегодня на их лицах тоже появились улыбки после миллионов слез горя и страданий! #Россия #Кадыров #Ирак #Дети Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 25 2017 в 10:29 PDT

Отмечается, что детей в аэропорту встречали депутаты, руководитель администрации главы и правительства Чечни, представители духовенства, общественности, родственники детей, должностные лица из Дагестана.

Кадыров подчеркнул, что спасение детей стало возможным благодаря четкому выполнению поручений президента Владимира Путина. "Все мероприятия координировались руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и проводись при поддержке МИД России, содействие оказывали председатель СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, уполномоченные по правам ребенка в РФ и ЧР Анна Кузнецова и Хамзат Хирахматов", - уточнил глава Чечни.

10 августа Кадыров написал в Instagram, что родственники четырех российских детей, которых обнаружили в приюте Ирака его представители, найдены в Дагестане.