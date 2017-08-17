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Кадыров: пятеро находящихся в Ираке детей из РФ смогут скоро вернуться на родину

Общество
17 августа, 5:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Глава Чечни сообщил, что оформление документов для возвращения в Россию детей близится к завершению

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с зампредом комитета Совета Федерации по международным делам Зиядом Сабсаби и обсудил проблемы возвращения российских детей, вывезенных родителями в места боевых действий Ближневосточного региона. Об этом он в четверг написал в своем Instagram.

"Сегодня я поставил перед представителем главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатором Зиядом Сабсаби новые задачи. Прежде всего предложил ему расширить зону поиска детей, - написал Кадыров. - Он сообщил, что имеет данные на 28 детей - граждан России, они из разных регионов. Близок к завершению пакет документов для возвращения в Россию 5 малышей".

По словам Зияда Сабсаби, часть детей находится в военных тюрьмах вместе с выжившими отцом или матерью. Кадыров отметил, вопрос возвращения из Ирака и Сирии российских детей имеет "исключительно важное политическое, социальное и гуманитарное значение".

Вопрос возвращения из Ирака и Сирии российских детей имеет исключительно важное политическое, социальное и гуманитарное значение. Мы давно начали готовиться к решению проблемы, получая из зоны военных действий информацию о бесчеловечной, катастрофической ситуации, в которую родители ввергли детей, отправившись с ними на чужую войну. Сегодня я поставил перед представителем Главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатором Зиядом Сабсаби новые задачи. Прежде всего предложил ему расширить зону поиска детей. Я знаю, что это тяжело, опасно для жизни, но медлить нельзя ни в коем случае. Детишек необходимо вернуть до того, как они успеют впитаться чужой для нашего общества идеологией или окажутся в руках тех, кто навсегда скроет следы. Прежде всего, поблагодарил Зияда Мухаммедовича за спасение маленького Билала Тагирова и выработку юридического механизма для вывоза наших детей. Он сообщил, что имеет данные на 28 детей - граждан России. Они из разных регионов. Близок к завершению пакет документов для возвращения в Россию 5 малышей. Я поручил Зияду Мухаммедовичу после завершения юридической процедуры незамедлительно выехать в Ирак, встретиться с должностными лицами и решить вопрос вывоза детей. По его словам, часть детей находится в военных тюрьмах вместе с выжившими отцом или матерью. Работа с этой категорией носит очень сложный характер. Хочу напомнить ещё раз, что мы не имеем возможность озвучивать СМИ или родным все детали "операции" по спасению детей. Это связано с риском для жизни людей, которые находятся непосредственно на месте событий. #Кадыров #Россия #Чечня #Iraq #Дети

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем канале в Telegram, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ. По словам Кадырова, в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ, и еще столько же - в районе Мосула и Курдистана. 10 августа глава Чечни написал на своей странице в Instagram, что родственники четырех российских детей, которых обнаружили в приюте Ирака его представители, найдены в Дагестане. Кадыров добавил, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, уроженец города Алеппо Зияд Сабсаби в ближайшее время отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России.

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