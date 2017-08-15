Кузнецова: в Сирии и Ираке находится порядка 350 детей практически со всей России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские дети вывозились в Сирию и Ирак практически из всех регионов страны, подавляющее большинство - из Чечни и Дагестана. Об этом во вторник сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, в базе, в которой сейчас значится порядка 350 имен, дети практически со всех регионов нашей страны.

"Была собрана база - порядка 350 имен и фамилий с адресами, контактами, и там, конечно, вся территория РФ. Ульяновск, Ростов, все регионы, которые можно представить. Конечно, подавляющее большинство относится к жителям Чечни и Дагестана", - сказала Кузнецова.

По ее словам, в настоящее время списки Дагестана насчитывают более 200 имен - это данные, которые есть у уполномоченного, а по неофициальным данным их гораздо больше.