Дядя Даниэля Морозова просит Трампа помочь встретиться с племянником

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дядя девятилетнего Даниэля Морозова, отца которого застрелила при задержании полиция в США, Андрей Морозов обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь встретиться с племянником. Об этом говорится в открытом письме Андрея Морозова.

"Недавно в моей семье случилась страшная трагедия, в результате которой остался без родителей мой племянник Даниил [Даниэль] Морозов, находящийся в данный момент в Калифорнии у органов опеки, - говорится в письме. - Узнав первые новости, я сразу же вылетел в Лос-Анджелес, чтобы позаботится о Данииле и оформить над ним опеку. Однако при попытке связаться с учреждением, где сейчас находится Даниил, и увидится с ним я получил жесткий отказ в очень грубой форме".

"Я очень хочу огородить моего племянника от всех бед и помочь ему пережить случившееся, окружить Даниила теплом и заботой в кругу его родных и близких, вырастить и воспитать его как родного сына, - обращается к президенту США дядя мальчика. - Прошу Вас, помогите мне встретиться с племянником, чтобы он уже сейчас знал, что он не один и у него по-прежнему есть любящая семья".