Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дядя Даниэля Морозова просит Трампа помочь встретиться с племянником

Общество
26 августа, 0:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Дядя ребенка отметил, что при попытке связаться с учреждением, где находится мальчик, он получил жесткий отказ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дядя девятилетнего Даниэля Морозова, отца которого застрелила при задержании полиция в США, Андрей Морозов обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь встретиться с племянником. Об этом говорится в открытом письме Андрея Морозова.

Смотрите также

Суд США определит место жительства мальчика, отец которого был убит полицией

Генконсульство РФ: контакты с сыном застреленного полицией США мужчины ограничены

Захарова: дипломаты оказывают всю необходимую помощь сыну мужчины, убитого полицией в США

"Недавно в моей семье случилась страшная трагедия, в результате которой остался без родителей мой племянник Даниил [Даниэль] Морозов, находящийся в данный момент в Калифорнии у органов опеки, - говорится в письме. - Узнав первые новости, я сразу же вылетел в Лос-Анджелес, чтобы позаботится о Данииле и оформить над ним опеку. Однако при попытке связаться с учреждением, где сейчас находится Даниил, и увидится с ним я получил жесткий отказ в очень грубой форме".

"Я очень хочу огородить моего племянника от всех бед и помочь ему пережить случившееся, окружить Даниила теплом и заботой в кругу его родных и близких, вырастить и воспитать его как родного сына, - обращается к президенту США дядя мальчика. - Прошу Вас, помогите мне встретиться с племянником, чтобы он уже сейчас знал, что он не один и у него по-прежнему есть любящая семья".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проходящие суда ночью будут искать пропавшего без вести в ДТП с автобусом на Кубани
2
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса
3
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
СК ищет неизвестных, до смерти избивших молодого человека в Парке Горького
6
Ураган "Харви" усилился до третьей из пяти категории мощности
7
Белый дом: для Трампа провели брифинг по урагану "Харви"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама