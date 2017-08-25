Суд США определит место жительства мальчика, отец которого был убит полицией

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Место дальнейшего проживания девятилетнего Даниэля Морозова, отец которого был застрелен в пригороде Лос-Анджелеса при задержании полицией, определит американский суд. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Определенности, где лучше жить ребенку, сейчас нет. Этот вопрос будет решаться в американском суде, так как мальчик имеет гражданство России и США", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой, которая в пятницу встретилась с родственниками мальчика.

Детский омбудсмен со ссылкой на тетю ребенка сообщила, что Даниэль с рождения живет в США и привык к этой стране. Кроме того, родственники мальчика проинформировали обмудсмена, что у погибшей Натальи Сергеевой был близкий друг, гражданин США, с которым они более года жили вместе, и у ребенка с ним сложились очень хорошие отношения.

Пресс-служба омбудсмена отмечает, что "аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка во взаимодействии с МИД России и другими уполномоченными структурами окажет родственникам Даниэля всестороннюю юридическую помощь и правовую поддержку". "В первую очередь, это вопрос получения визы для родных погибшей. Они хотят вылететь в США - проститься с Натальей Сергеевой и встретиться с Даниэлем", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Анна Кузнецова сообщила ТАСС, что у Даниэля Морозова в Удмуртии проживает бабушка, которая выразила желание оформить над ним опеку и добиваться его переезда в Россию.