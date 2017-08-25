Генконсульство РФ: контакты с сыном застреленного полицией США мужчины ограничены

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Контакты с девятилетним гражданином России Даниэлем Морозовым, отец которого убил мать ребенка и был застрелен полицейскими в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в настоящее время ограничены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель Генконсульства РФ в Сан-Франциско Максим Гончаров.

"Американские власти сообщили нам, что в настоящее время мальчик находится под защитой органов опеки в городе Санта-Барбара, - отметил он. - Из-за пережитой драмы контакты с ним ограничены. Генеральное консульство установило и поддерживает связь с родственниками ребенка как по линии матери, так и по линии отца, которые заявили о желании установить опеку на Даниэлем. Один из родственников уже находится в Лос-Анджелесе и пытается получить доступ к ребенку".

В связи с тем, что Даниэль Морозов также имеет гражданство США, пояснил представитель Генконсульства РФ, вопрос о его дальнейшей судьбе будет рассматриваться в американском суде. "Родственникам мальчика даны соответствующие разъяснения, - добавил он. - Будем и дальше оказывать всю необходимую консульскую помощь в рамках нашей компетенции".