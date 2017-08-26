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Ростуризм: актуальная информация о Ted Travel есть только у официальных источников

Общество
26 августа, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Ведомство призывает туристов и СМИ пользоваться сведениями с сайтов Ростуризма и Ассоциации "Турпомощь"

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Достоверная информация об эвакуации из Турции туристов компании Ted Travel размещается только на официальных сайтах Ростуризма и Ассоциации "Турпомощь". Официальное заявление об этом руководителя Ростуризма Олега Сафонова опубликовано в субботу на сайте Ростуризма.

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"Актуальная информация для туристов размещается на официальных сайтах Федерального агентства по туризму и Ассоциации "Турпомощь". Публикация не уполномоченными ресурсами "списков туристов, сформированных для эвакуации" и других не соответствующих действительности данных является провокацией, целью которой может быть намеренное затруднение процесса возвращения из Турции туристов туроператора Ted Travel", - говорится в заявлении главы ведомства.

Ростуризм призывает туристов и СМИ пользоваться сведениями, полученными только от этих источников, и обращает внимание, что ведомство и Ассоциация "Турпомощь" не несут ответственность за последствия использования сведений иных ресурсов.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции. Ростуризм и АТОР не согласны с такой точкой зрения и настаивают на том, что к такой ситуации привела демпинговая политика туроператора.

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