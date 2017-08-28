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Активисты ОНФ за четыре года добились отмены "сомнительных закупок" на 250 млрд рублей

Общество
28 августа, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

К работе проекта подключились более 8 тыс. активистов по всей России

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" с 2013 года добились отмены или устранения нарушений в "сомнительных госзакупках" на сумму около 250 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в понедельник.

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"За четыре года работы проекта "За честные закупки" активисты отменили и устранили нарушения в более чем 870 закупках на общую сумму 249 млрд рублей", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта, депутата Госдумы Антона Гетты. В пресс-службе уточнили, что эти данные Гетта озвучил, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.

По словам Гетты, к работе проекта подключились более 8 тыс. активистов по всей стране. Он отметил, что в июле проект начал работу по пяти новым направлениям: обеспечение социальной справедливости, мониторинг качества питания в образовательных учреждениях, контроль недостроенных или не введенных в эксплуатацию строительных объектов, мониторинг незаконных действий управляющих компаний в сфере ЖКХ, а также контроль за распределением субсидий пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

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Персоны
Гетта, Антон Александрович
Страны
Россия
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