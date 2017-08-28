Активисты ОНФ за четыре года добились отмены "сомнительных закупок" на 250 млрд рублей

Алиханов: затраты на обслуживание стадиона "Калининград" составят до 220 млн рублей в годСпорт 28 августа, 15:16
Тарасова не исключила, что фигуристы будут исполнять каскад из двух четверных прыжковСпорт 28 августа, 15:13
Алиханов: перед "Балтикой" стоит задача выйти в РФПЛСпорт 28 августа, 15:10
Figaro: супруги Макрон взяли собаку из приютаОбщество 28 августа, 15:05
Аналитический центр при правительстве РФ будет отвечать за программу "Цифровая экономика"Экономика и бизнес 28 августа, 15:04
Мельче, но слаще: российские виноградари ждут хороший урожай вопреки капризам погодыЭкономика и бизнес 28 августа, 14:48
Кабмин выделил 80 млн рублей для помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-ДонуОбщество 28 августа, 14:25
МИД РФ прорабатывает ответ на ужесточение антироссийских санкций СШАПолитика 28 августа, 14:16
Московскую реку Яузу очистят и создадут вокруг нее гигантский парк в 2018 годуОбщество 28 августа, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" с 2013 года добились отмены или устранения нарушений в "сомнительных госзакупках" на сумму около 250 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в понедельник.
"За четыре года работы проекта "За честные закупки" активисты отменили и устранили нарушения в более чем 870 закупках на общую сумму 249 млрд рублей", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта, депутата Госдумы Антона Гетты. В пресс-службе уточнили, что эти данные Гетта озвучил, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.
По словам Гетты, к работе проекта подключились более 8 тыс. активистов по всей стране. Он отметил, что в июле проект начал работу по пяти новым направлениям: обеспечение социальной справедливости, мониторинг качества питания в образовательных учреждениях, контроль недостроенных или не введенных в эксплуатацию строительных объектов, мониторинг незаконных действий управляющих компаний в сфере ЖКХ, а также контроль за распределением субсидий пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.