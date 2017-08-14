Активисты ОНФ выявили картельный сговор в трех тендерах на ремонт дорог в Омске

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) раскрыли картельный сговор на 108 млн рублей при ремонте дорог в Омске в 2016 году, сообщила в понедельник пресс-служба омского отделения ОНФ.

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города Екатерина Черненко в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск отметил, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из этого сибирского города и посоветовал региональному правительству сделать акцент на качественном ремонте дорог, а не освоении денег.

"Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области подтвердило выводы активистов проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" о картельном сговоре в трех закупках на ремонт дорог в Омске на сумму 108 млн руб. Все договоры заключались с единственным поставщиком с минимальным снижением цены, материалы будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Ограничение конкуренции" УК РФ", - уточнили в отделении ОНФ.

В пресс-службе организации отметили, что проверка УФАС выявила нарушения в действиях трех организаций - ООО "СтройТраст", ООО "СФ Континент" и ООО "Автодорсервис". В аукционах по ремонту дорог на сумму 108 млн рублей контракты заключались с минимальным снижением цены с компанией "СтройТраст", а остальные организации не делали свои ценовые предложения или их заявки были отклонены.

После заключения контрактов "СтройТраст" передавал все эти контракты по договорам субподряда компании "Автодорсервис", которая их выполняла по цене заключенных госконтрактов. Также было установлено, что компании "СФ Континент" и "Авдорсервис" участвовали в электронных аукционах с одного IP-адреса и имели один номер телефона.

В 2016 году дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил рекордные 7,7 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы. По сравнению с 2015 годом объемы выполнения ямочного ремонта выросли в 1,6 раза и составили 713,9 тыс. кв. м, объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 6,8 раза и составили 204,7 км, было обеспечено содержание более 10 тыс. км региональных дорог и построены новые дорожные объекты.