Медведев поручил Минтрансу применить опыт Московской области при ремонте дорог в Омске

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру транспорта применить опыт Московской области при ремонте дорог в Омске, следует из решений по итогам совещания 25 апреля, опубликованных на сайте кабмина.
"Минтрансу России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность внедрения интерактивного программного комплекса, обеспечивающего общественный контроль качества дорожных работ, используя опыт Московской области, а также разработки единого регламента его работы в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении правительства.
Медведев установил срок завершения работ по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" до 30 сентября 2017 г., а по программе "Формирование комфортной городской среды" до 1 ноября 2017 г.
Тем же документом премьер поручил ФАС России "проработать возможность привлечения крупных дорожных организаций путем укрупнения лотов за счет объединения нескольких контрактов".
Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в 37 крупнейших городах страны. Согласно проекту, дороги должны быть приведены к нормативному состоянию. В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около 5 тыс. км автомобильных дорог.