Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил Минтрансу применить опыт Московской области при ремонте дорог в Омске

В стране
5 мая, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Премьер-министр РФ установил также срок завершения работ по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" до 30 сентября 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру транспорта применить опыт Московской области при ремонте дорог в Омске, следует из решений по итогам совещания 25 апреля, опубликованных на сайте кабмина.

"Минтрансу России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность внедрения интерактивного программного комплекса, обеспечивающего общественный контроль качества дорожных работ, используя опыт Московской области, а также разработки единого регламента его работы в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении правительства.

Смотрите также

Медведев сообщил, что только 40% региональных дорог соответствуют нормативам

Медведев установил срок завершения работ по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" до 30 сентября 2017 г., а по программе "Формирование комфортной городской среды" до 1 ноября 2017 г.

Тем же документом премьер поручил ФАС России "проработать возможность привлечения крупных дорожных организаций путем укрупнения лотов за счет объединения нескольких контрактов".

Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в 37 крупнейших городах страны. Согласно проекту, дороги должны быть приведены к нормативному состоянию. В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около 5 тыс. км автомобильных дорог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
15
Дороже, чем у императора: новые тайны Воронцовского дворца
7
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 3 тысяч кв. метров
2
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
3
Отговаривавшую детей ходить на митинги завуча могут привлечь к ответственности
4
Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водами
5
Ким Чен Ын проинспектировал воинские части на островах в Желтом море
6
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
7
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
Темы дня
Загрузка...
Реклама