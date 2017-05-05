Медведев поручил Минтрансу применить опыт Московской области при ремонте дорог в Омске

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру транспорта применить опыт Московской области при ремонте дорог в Омске, следует из решений по итогам совещания 25 апреля, опубликованных на сайте кабмина.

"Минтрансу России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность внедрения интерактивного программного комплекса, обеспечивающего общественный контроль качества дорожных работ, используя опыт Московской области, а также разработки единого регламента его работы в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении правительства.

Медведев установил срок завершения работ по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" до 30 сентября 2017 г., а по программе "Формирование комфортной городской среды" до 1 ноября 2017 г.

Тем же документом премьер поручил ФАС России "проработать возможность привлечения крупных дорожных организаций путем укрупнения лотов за счет объединения нескольких контрактов".

Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в 37 крупнейших городах страны. Согласно проекту, дороги должны быть приведены к нормативному состоянию. В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около 5 тыс. км автомобильных дорог.