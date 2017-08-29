"Ъ": ГП просит Минприроды поработать над точностью прогнозов Росгидромета

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ попросила главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу по повышению точности прогнозирования подведомственным министерству Росгидрометом опасных природных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, такая рекомендация связана с разрушительными последствиями шквала, который обрушился на Москву и Подмосковье 29 мая. По результатам проверки прокуроры пришли к выводу, что одной из причин таких последствий стал "неточный прогноз ФГБУ "Центральное УГМС", согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с", рассказал Куренной.

Шквал 29 мая унес жизни 18 человек. Только в столице было повалено 27 тыс. деревьев, стихия повредила почти 250 крыш и более 1,9 тыс. автомобилей.

Кроме того, надзорное ведомство рекомендовало Минприроды проконтролировать формирование Росгидрометом государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды. Так, пояснил Куренной, такой мониторинг на сегодняшний день отсутствует в нескольких регионах, включая Адыгею, Ингушетию, Калмыкию, Чечню и Алтайский край. В прокуратуре считают, что служба не повсеместно организовала измерение концентрации в воздухе мелкодисперсной пыли и определение содержания в атмосфере "стойких органических загрязнителей". Согласно сведениям надзорного ведомства, только 7% пунктов наблюдений непрерывно регистрируют уровень загрязнения воздуха, при этом отслеживается только 54 вида вредных элементов из 160 определенных распоряжением правительства.

В Росгидромете газете не предоставили комментарий. "Большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы", - сказали "Коммерсанту" в Минприроды.