Матвиенко: "разбор полетов" по шквалу в Москве нужен для избежания подобных ЧС в будущем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Анализ чрезвычайной ситуации, в результате которой в Москве 29 мая погибли люди, нужен не для критики виновных, а для того, чтобы понять, какие изменения необходимы в системе оповещения о ЧС для предотвращения подобных последствий в будущем. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что было решено дать протокольное поручение соответствующим комитетам Совфеда "провести тщательный анализ на примере произошедшего в Москве, где система (оповещения о ЧС - прим. ТАСС) дает сбои".

"Это будет такой внимательный "разбор полетов" не для того, чтобы кого-то критиковать, а для понимания, что надо системно изменить, чтобы все-таки прогнозы были более точные, более конкретно работала система оповещения населения. Сбой очевидный, и надо с этим разбираться. Поэтому спокойно, внимательно в рабочем режиме разберемся и подготовим свои предложения, потому что это касается каждого региона, такое стихийное бедствие может произойти в любом регионе", - сказала Матвиенко.

Спикер пояснила, что надо посмотреть внимательно работу Гидрометцентра, сотовых операторов, МЧС.

"Есть ли необходимые условия для эффективной работы синоптиков? Они ввели "желтый" уровень опасности, который не отражает на самом деле того, что произошло", - пояснила Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, необходимо проверить, почему операторы связи не разослали смс-сообщения о надвигающемся шквале, почему не использовались другие формы информирования населения.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по Москве 29 мая выпустила в 12:25 мск структура Росгидромета - ФБГУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФБГУ "Центральное УГМС"). Грозы с сильными ливнями и порывистым ветром пришли во второй половине дня с запада. Скорость ветра в столице, по данным метеорологических станций, достигала 18-24 м/с. В Московской области наибольшая сила ветра достигла 27 м/с и была зарегистрирована на метеостанции Черусти.

Сильный порывистый ветер с дождем стал причиной падения многочисленных деревьев, срывал кровли крыш, поднимал в воздух рекламные щиты. В результате жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять - в области.

Синоптиками ФГБУ "Центральное УГМС" еще 28 мая, за сутки до происшествия, в прогнозе погоды говорилось об усилении ветра 29 мая до 17-22 м/с. А за три часа до шторма было выпущено предупреждение о сильном дожде с грозой, местами с градом, и ветре до 17-22 м/с.

В связи с этим столичный главк МЧС предупредил, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повреждение разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных громоотводом.