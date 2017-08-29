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В Испании реклама сериала "Нарко" вызвала общественный резонанс из-за шутки над премьером

Общество
29 августа, 12:47 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Перед выходом нового сезона на центральной площади Мадрида появился рекламный щит со слоганом в который входило слово "крепись", ставшее мемом и ассоциирующееся с Мариано Рахоем

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой

Премьер-министр Испании Мариано Рахой

© AP Photo/Markus Schreiber

МАДРИД, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Популярный американский телесериал "Нарко" (Narcos) студии Netflix вновь вызвал полемику в Испании после размещения рекламы в центре Мадрида.

В картине рассказывается о борьбе против колумбийских наркокартелей.

В преддверии выхода в Испании 1 сентября нового сезона сериала на центральной площади Мадрида - Пуэрта-дель-Соль, которая также является одной из главных достопримечательностей столицы Испании, - разместили огромный щит. На нем говорится: "Крепись! Возвращается "Нарко".

Параллель

Практически каждый испанец, увидевший рекламу, невольно вспомнил о председателе правительства Испании Мариано Рахое. Дело в том, что не так давно экс-казначей правящей Народной партии Луис Барсенас оказался замешан в скандале о мошенничестве. В СМИ просочилась смс-переписка между Рахоем и Барсенасом за 2012-2013 годы.

В одном из сообщений премьер пишет: "Луис, крепись!". Данная фраза быстро превратилась в популярный мем (карикатуру) в испанском интернете, который чуть ли не каждый испанец ассоциирует с Рахоем. Даже местные СМИ обратили внимание на то, что новая реклама подшучивает над премьером.

Реакция на рекламу

Новая реклама вызвала много шума в социальных сетях, пользователи которых активно обсуждают сериал. Так, представитель партии "Подемос" ("Мы можем") Иньиго Эррехон написал:

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"Стакан - это стакан, блюдо - блюдо, а мафия - это мафия. "Нарко" и тонкая линия между вымыслом и реальностью", - считает представитель левых.

Национальная полиция Испании тоже не оставила без внимания рекламу. В Twitter правоохранительные органы написали: "Крепись! Да, в тюрьме тебе это понадобится. Возвращается полиция!". Они призвали к подданных королевства к сотрудничеству с подразделениями по борьбе с распространением наркотиков.

"Белое Рождество"

Сериал "Нарко" уже ранее вызывал полемику в Испании. В преддверии нового года на Пуэрта-дель-Соль появился щит, на котором был изображен бразильский актер Вагнер Моура, который исполнял роль колумбийского наркобарона, главы Медельинского кокаинового картеля Пабло Эскобара. Надпись на щите гласила: "О, белое Рождество", намекая на кокаин.

Тогда власти Колумбии призвали мэрию испанской столицы убрать рекламу. Президент латиноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос и министр иностранных дел Мария Анхела Ольгин в ходе своего визита в Мадрид выразили свое негодование. Глава государства в интервью радиостанции Onda Cero признал, что "Нарко" является "хорошим сериалом". "Но нам больно от того, что нам напоминают об этих страданиях, - подчеркнул президент. - Пабло Эскобар был убийцей, который ни при каких обстоятельствах не заслуживает, чтобы им восхищались как героем".

Колумбийцы, проживающие в испанской столице, размещали в интернете петицию, в которой тоже просили убрать плакат с Пуэрта-дель-Соль, поскольку он посягает на их достоинство. "Позор, что в самом символичном месте Мадрида, где ежедневно гуляют тысячи людей со всего мира, компания Netflix вывешивает плакат сериала "Нарко" с изображением актера, который исполняет роль самого кровожадного наркоторговца в Колумбии", - говорится в петиции.

"Нарко"

Первые два сезона сериала были посвящены жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (1949-1993), который вошел в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира. Несмотря на то, что на его счету множество убийств, он пользовался популярностью среди молодежи и бедных слоев населения. Второй сезон заканчивается ликвидацией наркобарона.

В новых сериях речь пойдет о борьбе против наркокартеля Кали.

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