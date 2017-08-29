В Испании реклама сериала "Нарко" вызвала общественный резонанс из-за шутки над премьером

В Якутии усилится борьба с незаконной добычей мамонтовой фауныНовости партнеров 29 августа, 13:58
Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Популярный американский телесериал "Нарко" (Narcos) студии Netflix вновь вызвал полемику в Испании после размещения рекламы в центре Мадрида.
В картине рассказывается о борьбе против колумбийских наркокартелей.
В преддверии выхода в Испании 1 сентября нового сезона сериала на центральной площади Мадрида - Пуэрта-дель-Соль, которая также является одной из главных достопримечательностей столицы Испании, - разместили огромный щит. На нем говорится: "Крепись! Возвращается "Нарко".
Практически каждый испанец, увидевший рекламу, невольно вспомнил о председателе правительства Испании Мариано Рахое. Дело в том, что не так давно экс-казначей правящей Народной партии Луис Барсенас оказался замешан в скандале о мошенничестве. В СМИ просочилась смс-переписка между Рахоем и Барсенасом за 2012-2013 годы.
В одном из сообщений премьер пишет: "Луис, крепись!". Данная фраза быстро превратилась в популярный мем (карикатуру) в испанском интернете, который чуть ли не каждый испанец ассоциирует с Рахоем. Даже местные СМИ обратили внимание на то, что новая реклама подшучивает над премьером.
Новая реклама вызвала много шума в социальных сетях, пользователи которых активно обсуждают сериал. Так, представитель партии "Подемос" ("Мы можем") Иньиго Эррехон написал:
"Стакан - это стакан, блюдо - блюдо, а мафия - это мафия. "Нарко" и тонкая линия между вымыслом и реальностью", - считает представитель левых.
Национальная полиция Испании тоже не оставила без внимания рекламу. В Twitter правоохранительные органы написали: "Крепись! Да, в тюрьме тебе это понадобится. Возвращается полиция!". Они призвали к подданных королевства к сотрудничеству с подразделениями по борьбе с распространением наркотиков.
Сериал "Нарко" уже ранее вызывал полемику в Испании. В преддверии нового года на Пуэрта-дель-Соль появился щит, на котором был изображен бразильский актер Вагнер Моура, который исполнял роль колумбийского наркобарона, главы Медельинского кокаинового картеля Пабло Эскобара. Надпись на щите гласила: "О, белое Рождество", намекая на кокаин.
Тогда власти Колумбии призвали мэрию испанской столицы убрать рекламу. Президент латиноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос и министр иностранных дел Мария Анхела Ольгин в ходе своего визита в Мадрид выразили свое негодование. Глава государства в интервью радиостанции Onda Cero признал, что "Нарко" является "хорошим сериалом". "Но нам больно от того, что нам напоминают об этих страданиях, - подчеркнул президент. - Пабло Эскобар был убийцей, который ни при каких обстоятельствах не заслуживает, чтобы им восхищались как героем".
Колумбийцы, проживающие в испанской столице, размещали в интернете петицию, в которой тоже просили убрать плакат с Пуэрта-дель-Соль, поскольку он посягает на их достоинство. "Позор, что в самом символичном месте Мадрида, где ежедневно гуляют тысячи людей со всего мира, компания Netflix вывешивает плакат сериала "Нарко" с изображением актера, который исполняет роль самого кровожадного наркоторговца в Колумбии", - говорится в петиции.
Первые два сезона сериала были посвящены жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (1949-1993), который вошел в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира. Несмотря на то, что на его счету множество убийств, он пользовался популярностью среди молодежи и бедных слоев населения. Второй сезон заканчивается ликвидацией наркобарона.
В новых сериях речь пойдет о борьбе против наркокартеля Кали.