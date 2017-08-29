"Яндекс.Деньги": россияне стали в 2,5 раза чаще покупать школьную форму в интернете

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пользователи сервисов "Яндекс.Деньги" по всей России в августе этого года стали покупать товары для подготовки к школе в интернет-магазинах чаще, чем в прошлом сезоне.

Согласно данным "Яндекс.Денег", в августе этого года число россиян, которые заказывали детскую одежду и обувь к новому школьному сезону в интернет-магазинах, стало в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Покупать в интернете канцтовары перед этим новым учебным годом стало в 6 раз больше россиян, чем в прошлом году. Число покупателей электроники в интернете в этом августе выросло в 8 раз, а тех, кто оплачивает покупки в детских магазинах и магазинах игрушек, - в 3,6 раза. В исследовании учитывались платежи через "Яндекс.Кассу" и с пластиковых карт "Яндекс.Денег".

По данным "Яндекс.Денег", средний чек за одежду и обувь составил 1415 рублей. Среди городов-миллионников самый большой чек не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге (он составил 7684 рублей); самый маленький средний чек из миллионников - в Ростове-на-Дону (1323 рубля). В среднем россияне тратят на канцтовары 3804 рубля, на электронику к школе - 4210 рублей, а на игрушки - 3696 рублей.

Средний платеж через "Яндекс.Деньги" за питание или дополнительные занятия в начальных и средних школах вырос по сравнению с августом прошлого года в 1,5 раза и составил 4070 рублей.

Средний чек за товары для школы

По данным "Яндекс.Маркета", которые также приводятся в сообщении, в целом перед 1 сентября в этом году средний чек для большинства школьных товаров на площадке либо уменьшился, либо сохранился на уровне прошлого года.

Так, средний чек за рюкзаки и ранцы снизился на 4% по сравнению с августом 2016 года (до 3860 рублей). Средний чек на электронику составил примерно 60 тыс. рублей. При этом в августе этого года принтеры подешевели в среднем на 21%, хотя в прошлом году перед 1 сентября цены на них выросли на 5%. Средний чек за парты и столы составил порядка 12 тыс. рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее. Средние чеки за канцтовары также не изменились.

Традиционно перед началом учебного года вырос спрос на детскую одежду. На одежду и школьную форму для мальчиков в этом году россияне тратят в среднем за раз почти 3,5 тыс. рублей (на 11% больше, чем в августе 2016 года). С одеждой для девочек ситуация несколько другая: средний чек на платья не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 2240 рублей, а средний чек за юбки снизился на 21% (до 1400 рублей).