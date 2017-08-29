Росстат: смертность населения в РФ в январе-июле снизилась на 2,1%

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Смертность населения в России с начала года снизилась на 2,1% по сравнению с январем-июлем 2016 года. Такие данные содержатся в оперативном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В январе-июле этого года в России умерло свыше 1,27 млн человек, тогда как годом ранее - более 1,29 млн человек. Росстат указывает, что оперативные данные не учитывают окончательные медицинские свидетельства о смерти.
С начала года россияне, в частности, стали меньше умирать от туберкулеза (снижение на 15,2%),от болезней органов дыхания (9%), от онкологии (2,9%).
Наибольшее снижение смертности с начала года продемонстрировали Республика Тыва (9,3%), Сахалинская область (8%), Еврейская автономная область (9%), Чукотский автономный округ (7,1%).
Рост смертности отмечен в республиках Калмыкия (6%), Карачаево-Черкессия (0,6%), Северная Осетия-Алания (1,5%), Чечня (0,7%), в ХМАО (0,8%), а Амурской области (1,3%).