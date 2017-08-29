В центр юрпомощи обратились более 120 пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Юридический центр для пострадавших в результате крупного пожара в центре Ростова-на-Дону в первые дни работы принял 120 жителей города. Власти региона прогнозируют, что помощь по предоставлению правовой информации понадобится порядка 500 гражданам.
"За первые три дня работы, в минувшую пятницу, субботу и воскресенье, [в центр] обратились более 120 человек... Итоги понедельника и вторника мы подведем сегодня, всего мы ожидаем обращения порядка 500 человек <...> Все, кто обращаются в центр поддержки, получают всю необходимую помощь, по всем направлениям. Эта юридическая помощь снимает абсолютное большинство проблем с документами, которые испытывают пострадавшие от пожара", - рассказал во вторник журналистам председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Он также отметил, что центр будет работать до тех пор, пока у пострадавших от пожара не останется вопросов юридического характера. "Мы будем работать в центре правовой информации до того момента, пока не будут даны все ответы на все вопросы, которые сегодня задают люди", - добавил глава регионального парламента.